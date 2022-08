Peace Love and Om  Von Menschen, die aus dem Alltagsleben ausreisen

YouTuber

Im Van, Camper oder Wohnmobil um die Welt oder doch das Leben im Tiny House, Hausboot oder der Waldhütte. Auf ihrem Kanal interviewt Katja Wolf alle mit einer minimalistischen und alternativen Lebensweise.

Nicht wenige Menschen packt die Reiselust und das Fernweh, ab und an vielleicht sogar der Traum, alles hinter sich zulassen und sich mit einem Camper auf Weltreise zu begeben. Auch wenn man das nicht direkt in die Tat umsetzt, kann man sich doch von Reisekanälen wie etwa „Peace Love and Om“ zu derartigen alternativen Lebensformen inspirieren lassen und einen Blick nach draußen in die weite Welt werfen.Hinter dem YouTube-Kanal, der heute mehr als 280.000 Abonnenten misst, steckt Katja Wolf. Sie packte das Fieber nach neuen Abenteuern und hielt es daheim nicht mehr aus. Also startete sie ihr Leben im Van. Um sich das Ganze zu finanzieren, nachdem sie aus dem TV-Business ausgestiegen war, macht sie sich mit ihrem Kanal selbstständig und interviewt dort Menschen, die ebenfalls aus dem Alltagsleben ausgebrochen sind und nun ihre eigene alternative Lebensweise gefunden haben.2013 kaufte sich Wolf ihren ersten Van, einen Bulli T3 mit dem Namen Hilde. Wann immer ihr Beruf es ihr möglich machte, fuhr sie gemeinsam mit ihrer Tochter für einige Wochen los in ein neues Abenteuer. Als die Reisen jedoch zunehmend länger wurden, war darin bald nicht mehr genug Platz und schweren Herzens verkaufte sie den Van. Dieser wurde schon bald durch das Wohnmobil „Zeus“ ersetzt und 2017 startete sie gemeinsam mit ihrer damals 10-jährigen Tochter Mathilda eine einjährige Reise durch Europa.Das erste Video auf dem Kanal erschien allerdings schon 2015, als sie den Bruder ihres Exmanns besuchte, der in einer Höhle in La Palma lebt. Sofort war sie fasziniert von dieser Lebensform, davon wie er aus seinem eigentlichen Leben ausgerissen ist. Sie nahm ein Interview mit ihm auf und stellte es auf YouTube. Sofort erhielt der Clip viel Aufmerksamkeit und sie merkte, dass neben ihr noch zahlreiche weitere Menschen Interesse an derartigen abenteuerlichen Lebensweisen haben. Damit war die Idee für die Form von Videos geboren, mit welchen sich Wolf heute ihr ungewöhnliches Leben finanziert.Der Kanal trägt den Namen „Peace Love and Om”, da er bereits im Jahr 2011 gegründet wurde. Damals hatte die Web-Video-Produzentin noch den Traum in ferne Länder zu reisen und dort Yoga-Kurse anzubieten. Auch wenn sie dieses Vorhaben nicht in die Tat umsetzte, blieb der Kanal bestehen und beheimatet heute noch immer unter dem gleichen Namen die Videos. Viel Interesse erhalten die Clips über das Leben in einem Tiny House. Das gefragteste Video des Kanals berichtet über das Leben auf 12 Quadratmetern und zählt mehr als 7,6 Millionen Aufrufe. Wolf hat schon mit einem Mann gesprochen, der seit sechs Jahren allein im Wald lebt, einer Frau, die mit sechs Hunden in ihrem Van um die Welt reist, einem deutschen Aussteiger, der in einem alten Pool auf Teneriffa wohnt oder einer Studentin, die mit ihrem Esel durch Europa reist.So entstand auch das Buch „Peace, Love & Om“, welches im April dieses Jahres veröffentlicht wurde. Gemeinsam mit dem Redakteur Florian Schörner sammelte Katja Wolf 33 Aussteigergeschichten und berichtet wie in ihren Videos über das Leben der Menschen. Zudem hat sie das Kinderbuch „Die Elfe, die nicht fliegen konnte“ auf den Markt gebracht. Mit anderen Autorinnen betreibt sie auch einen Blog zu den Themen Van-Life, Reisen, Inspiration und Nachhaltigkeit. Zudem gibt es auf ihrer Website einen Online-Shop, in dem man T-Shirts, Pullis, Tassen, Flaschenöffner oder Einkaufstaschen mit dem Logo des Kanals erwerben kann. Darüber hinaus ist dort alles zu finden, was man für ein Leben im Van oder eine nachhaltige Lebensweise gebrauchen kann.