ESPN verliert College-Spiele

US-Fernsehen

Das Unternehmen Big Ten schloss neue Football-Rechte mit den Konkurrenten ab.

Spiele von Top-Colleges wie Ohio State und Penn State sowie ab 2024 USC und UCLA werden im Rahmen eines neuen und lukrativen Abkommens mit der Big Ten Conference auf den Sendern Fox, NBCU und Paramount Global zu sehen sein, was die anhaltende Bedeutung des Live-Sports für die Wirtschaftlichkeit des Live-TV unterstreicht.Der neue Sieben-Jahres-Vertrag, der mit der Saison 2023-2024 beginnt, sieht vor, dass die drei Medienunternehmen der College-Conference Berichten zufolge mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr zahlen. Die bisherigen Verträge der Big Ten wurden mit Fox und ESPN geschlossen. Endeavor war Berater für die Medienrechte der Big Ten und die Erweiterung der Conference.Der Pakt garantiert der Conference TV-Rechte an jedem Wochenende der College-Football-Saison, mit Spielen, die zur Mittagszeit auf «Big Noon Saturday», um 15:30 Uhr auf CBS und auf einem neuen Sendeplatz, der «Big Ten Saturday Night» auf NBC, zur besten Sendezeit gezeigt werden. Auch die Streaming-Rechte standen bei den Gesprächen im Vordergrund: Peacock , der Streaming-Anbieter von NBCUniversal, wird außerdem exklusiv acht weitere Big Ten Football-Spiele pro Saison zeigen. Jedes CBS-Spiel des Pakets wird auch live auf Paramount+ übertragen. Durch die Vereinbarung mit Fox Sports werden zusätzliche Football- und Herren-Basketballspiele in die Fox-Netzwerke aufgenommen, während gleichzeitig die Auswahl an Top-Spielen erhöht wird. Fox wird die Spiele auch auf dem Big Ten Network und Fox Sports 1 zeigen.