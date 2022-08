«Sandman»: Netflix veröffentlicht Bonus-Folge

US-Fernsehen

Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant und Michael Sheen sind in den Hauptrollen zu sehen.

Während Netflix Neil Gaimansnoch nicht für die zweite Staffel verlängert hat, haben sie den Fans der neuen Hit-TV-Serie gerade das Nächstbeste gegeben, indem sie eine überraschende "Bonus"-Episode mit den Gaststars Sandra Oh, James McAvoy, David Tennant und Michael Sheen veröffentlicht haben.Die neue Folge von «The Sandman» wird am Freitag ausgestrahlt, also genau zwei Wochen nach dem Start der ersten zehn Episoden. Es handelt sich um eine Hybrid-Episode aus Live-Action und Animation, die zwei bei den Fans beliebte Geschichten aus Gaimans «Sandman»-Grafikromanen von DC Comics adaptiert: "Ein Traum von tausend Katzen" und "Calliope"."Ein Traum von tausend Katzen" ist der animierte Teil und wird von Tom Sturridge in seiner «Sandman»-Hauptrolle als Dream sowie von Gastsprechern wie Oh als The Prophet, Rosie Day als The Tabby Kitten und David Gyasi als The Grey Cat gesprochen, Joe Lycett als The Black Cat, Gaiman selbst als Crow/Skull Bird, McAvoy als Golden-Haired Man, David Tennant als Don, Georgia Tennant als Laura Lynn, Sheen als Paul, Anna Lundberg als Marion, Nonso Anozie als Wyvern, Diane Morgan als Gryphon, und Tom Wu als Hippogryph."Wir haben uns bemüht, die animierte Version von 'Ein Traum von tausend Katzen' so hypnotisch und hypnotisierend wie möglich zu gestalten, indem wir die Magie echter Ölgemälde auf der Leinwand genutzt haben", sagte Hisko Hulsing, der bei der animierten Geschichte Regie führte, in einer Erklärung. "Wir haben die Gemälde mit klassisch gezeichneten 2D-Animationen kombiniert, die auf realistischen 3D-Animationen von telepathischen Katzen basieren, um eine verrückte Welt zu schaffen, die sich gleichzeitig geerdet und verträumt anfühlt. Die atemberaubende 3D-Animation der Katzen wurde von Untold Studios in London erstellt. Die wunderbare 2D-Animation, die Ölgemälde und das Styling wurden in den Submarine Studios in Amsterdam erstellt."