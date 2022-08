RTL+ macht neue Datingshow mit Yeliz Koc

TV-News

Die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin muss in «Make Love, Fake Love» zwischen echten und falschen Singles unterscheiden. Darüber hinaus hat RTL ein neues Hunde-Format mit Martin Rütter angekündigt.

Yeliz Koc ist durch eine Ohrfeige bekannt geworden, die sie dem damaligen Bachelor Daniel Völz gegeben hat, nachdem dieser ihr keine Rose gefunden hatte. Das war in der achten «Der Bachelor»-Staffel im Jahr 2018. Seitdem ist sie allem Anschein nach glücklos in der Liebe geblieben, denn für den Streamingdienst RTL+ steht sie nun für das neue Dating-Formatvor der Kamera. Darin wohnt sie mit ihren potenziellen Traumpartnern in einer Villa auf Mallorca. Doch für Koc gibt es einen Haken: Nicht alle sind Singles. Die 28-Jährige muss herausfinden, wer es überhaupt an einer Beziehung mit ihr interessiert ist.„Ich finde, dass das Format für mich perfekt ist“, wird sie von RTL zitiert. „Dadurch, dass ich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin ich guter Hoffnung und bin gespannt, ob mich die letzten Jahre gelehrt haben.“ Dennoch bereitet ihr eine Sache große Sorgen: „Ich bin ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt.“ Ob sie die große Liebe auf diesem Weg endlich findet, soll im Winter geklärt werden, dann erscheint «Make Love, Fake Love» bei RTL+.Deutlich kürzer fällt die Wartezeit aus, bis «Hundeprofi» Martin Rütter ins lineare Programm von RTL zurückkehrt. Bereits am 4. September gibt es eine neue Ausgabe vonund eine Woche später, am 11. September, debütiert um 16:45 Uhr das neue Format. Zunächst plant der Kölner Sender drei Folgen ein. Darin geht es – wie der Name schon sagt – um besonders große Hunde wie Doggen, Bernhardiner oder Leonberger. Die Sendung beleuchtet den Alltag mit den XXL-Vierbeinern, beispielsweise wird der 92 Kilogramm schwere Leonberger Günther auf Diät gesetzt.