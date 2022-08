Brian Stelter verlässt CNN

US-Fernsehen

Der Moderator trennt sich von dem Unternehmen, nachdem dieses «Reliable Sources» abgesetzt hat.

, die Mediensendung, die seit 1993 auf CNN ausgestrahlt wird, ist der jüngste Beitrag, der im Rahmen der Sparmaßnahmen von Warner Bros. Discovery gestrichen wird. Die Sendung, die sich von einer verstaubten Public-Affairs-Sendung in ihren Anfängen zu einer schlanken Show entwickelt hat, die sich unter dem ehemaligen CNN-Chef Jeff Zucker oft mit Fox News und Präsident Donald Trump anlegte, wird am Sonntag, dem 21. August, ihre letzte Folge ausstrahlen. Der Moderator Brian Stelter wird das Unternehmen verlassen."Wir schätzen seine Beiträge für das Netzwerk und wünschen ihm alles Gute für seine neuen Unternehmungen", so CNN in einer Erklärung. Stelter hat nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person erst seit etwa einem Jahr einen Vierjahresvertrag und wird voraussichtlich für den Rest der Laufzeit bezahlt werden. Er ist nicht der einzige CNN-Mitarbeiter, der sich trennt. Letzte Woche trennte sich CNN von Jeffrey Toobin, einem Analysten für Rechtsfragen.Stelter, der 2013 von der ‚New York Times‘ zu CNN wechselte, erweiterte die Sendung um einen sechs Tage pro Woche erscheinenden Newsletter und für kurze Zeit auch um ein Begleitprogramm auf dem inzwischen eingestellten Streamingdienst CNN+. "Ich bin dankbar für meine neun Jahre bei CNN, stolz auf das, was wir bei «Reliable Sources» erreicht haben, und so dankbar für die Zuschauer, die jede Woche unsere Untersuchung der Medien, der Wahrheit und der Geschichten, die unsere Welt formen, eingeschaltet haben", sagte Stelter in einer Erklärung. "Es war ein seltenes Privileg, eine wöchentliche Sendung zu leiten, die sich auf die Presse konzentriert, zu einer Zeit, in der sie noch nie so wichtig war." Er deutete an, dass er am Sonntag, wenn die letzte Sendung von «Reliable Sources» stattfindet, mehr zu sagen haben wird.