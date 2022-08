HBO Max nimmt 36 Shows offline

US-Fernsehen

Auch 20 Originals werden künftig nicht mehr aufrufbar sein.

HBO Max wird noch in dieser Woche 36 Titel aus seinem Angebot entfernen. Ein Sprecher von HBO Max begründete die Entscheidung mit der bevorstehenden Zusammenlegung der Plattform mit discovery+, das ebenfalls zu Warner Bros. Discovery gehört. "Da wir darauf hinarbeiten, unsere Inhaltskataloge auf einer Plattform zusammenzuführen, werden wir Änderungen am Inhaltsangebot vornehmen, das sowohl auf HBO Max als auch auf discovery+ verfügbar ist", heißt es in der Erklärung von HBO Max. "Dazu gehört auch die Entfernung einiger Inhalte von beiden Plattformen."Die Herausnahme der Titel aus dem Streaming-Angebot würde Warner Bros. Discovery auch dabei helfen, Kosten zu sparen, indem weniger gesehene Programme entfernt werden, um Geld für Restgebühren zu sparen. Ein genaues Datum oder eine Uhrzeit, wann die Titel entfernt werden, wurde nicht bekannt gegeben.Darüber hinaus werden 20 HBO-Max-Serien von der Plattform genommen, darunter das Teenager-Drama «Generation» (We’re Not Brotherss Production), die animierte Anthologie-Serie «Infinity Train» (Cartoon Network Studios), die Reality-Dating-Show «12 Dates of Christmas» (Objective Media Group) und das «Sesamstraßen»-Spin-off «The Not-Too-Late Show with Elmo».