Blockbuster-Battle

Mit «Fantasy Island» feiert bei ProSieben am Sonntagabend ein Horrorfilm seine Free-TV-Premiere. Was können «Widows» und «Life of Pi» dagegen ausrichten?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Willkommen auf Fantasy Island, einem Ort, an dem alles möglich ist - Reboot der gleichnamigen Fernsehserie: Der rätselhafte Millionär Mr. Roarke lässt in einem luxuriösen, aber weit abgelegenen tropischen Resort die geheimen Wünsche, Träume und Fantasien seiner Gäste erfüllen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Doch der Urlaub auf Fantasy Island gleicht schnell einem Horrortrip und das vermeintliche Paradies wird zu einer Todesfalle, als eine Mordserie die Insel erschüttert. Quotenmeter zog ein vernichtendes Urteil: „Eine nette Idee katastrophal umgesetzt: «Fantasy Island» liefert einem keinerlei Argumente dafür an die Hand, weshalb man sich diesen Film ansehen sollte.“Quotenmeter.de: 2Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 2IMDb User Rating: 5(Sat.1, 20:15 Uhr)Der Oscar-gekrönte Regisseur Steve McQueen erzählt auf gewohnt fesselnde Art die Geschichte dreier Witwen, die in die kriminellen Aktivitäten ihrer verstorbenen Ehemänner hineingeraten. Veronicas bis dato sorgenfreies Leben hat ein jähes Ende, als sie sich plötzlich mit zwei Millionen Dollar Schulden konfrontiert sieht. Ihr einziger Ausweg: Komplizinnen rekrutieren und den Raubüberfall, den ihr Mann geplant hatte, in die Tat umsetzen. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik: „Mit seinem unkonventionellen Thriller «Widows – Tödliche Witwen» lädt sich Regisseur Steve McQueen eine große Bürde auf. In seinem Film kommen Milieustudie, Heistmovie und Charakterdrama zusammen. Die Serienvorlage brachte dafür sechs Folgen auf. Das merkt man dem Film an, der hier und da oberflächlich bleibt und nicht alle Ambitionen unter einen Hut bekommt.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 8IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Oscar-gekrönte Bestseller-Verfilmung von Ang Lee: Die Eltern des jungen Pi Patel wollen mit ihrem kompletten Zoo von Indien nach Amerika auswandern. Doch während der Überfahrt gerät das Schiff in einen Sturm und kentert. Pi schafft es in ein Rettungsboot, aber in Sicherheit ist er hier nicht: Auch ein gefährlicher bengalischer Tiger konnte sich retten und treibt nun mit dem Jungen auf hoher See. Die beiden bauen nach und nach eine ganz besondere Verbindung zueinander auf. Quotenmeter zog in seiner Kino-Kritik dieses Fazit : „«Life of Pi» ist einerseits eine moderne «Robinson Crusoe»-Variante, andererseits eine vielschichte Erzählung über wahre Freundschaft und den Glauben an eine höhere Macht. Letztere wird stellenweise und vor allem gen Ende etwas zu dick aufgetragen und mit dem moralischen Zeigefinger präsentiert.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8