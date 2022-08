Showtime verlängert «The Chi»

US-Fernsehen

20th Television darf eine sechste Staffel produzieren.

Showtime hat eine sechste Staffel vonbestellt. Das fiktionale Format wurde von Emmy-Gewinnerin Lena Waithe entwickelt und produziert und wird von Oscar- und Emmy-Gewinner Common produziert. Die Serie ist eine zeitgemäße Coming-of-Age-Geschichte, in deren Mittelpunkt eine Gruppe von Bewohnern der South Side Chicagos steht, die durch einen Zufall miteinander verknüpft sind, aber durch das Bedürfnis nach Verbindung und Erlösung verbunden sind. Das Finale der fünften Staffel wird ab dem 2. September als Stream verfügbar sein und am Sonntag, den 4. September, in der Erstausstrahlung gezeigt.In Staffel fünf werden Emmett (Jacob Latimore) und Tiff (Hannaha Hall) zu Co-Eltern, während Tiff mit Rob (Iman Shumpert) zusammenzieht. Kevin (Alex Hibbert) findet in Gaming und Simone (Antonyah Allen) eine neue Liebe, während Jake (Michael V. Epps) und Papa (Shamon Brown Jr.) versuchen, die Probleme mit Jemma (Judae'a Brown) und Maisha (Genesis Denise Hale) zu lösen.«The Chi» wurde von Waithe entwickelt und wird von ihm produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Common, Aaron Kaplan, Rick Famuyiwa, Derek Dudley und Shelby Stone von ID8 Multimedia, Rishi Rajani und Showrunner Justin Hillian. Die Serie wird vollständig in der namensgebenden Stadt produziert und von 20th Television hergestellt.