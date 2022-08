Paramount und Walmart arbeiten zusammen

Vermischtes

Kunden des Kaufhauses können mit Walmart+ künftig den Streamingdienst Paramount+ bekommen.

Walmart hat sich mit Paramount Global darauf geeinigt, den Streamingdienst Paramount+ ab September in das Walmart+-Mitgliedschaftsprogramm des Einzelhandelsriesen aufzunehmen. Der Paramount+ Essential Plan, der Werbung beinhaltet, wird für Walmart+ Mitglieder ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. In den USA kostet Paramount+ Essential regulär 4,99 US-Dollar im Monat. Der Essential-Tarif enthält keine lokalen Live-Sender von CBS (nur in Paramount+ Premium, 9,99 US-Dollar im Monat), bietet aber NFL- und UEFA-Champions-League-Spiele, die über separate Live-Feeds verfügbar sind.Mit diesem Schritt will Walmart die Konkurrenzfähigkeit von Walmart+, das im September 2020 eingeführt wurde, gegenüber Amazon Prime erhöhen, indem es eine Streaming-Entertainment-Komponente hinzufügt. Walmart+ kostet 12,95 US-Dollar pro Monat (oder 98 US-Dollar pro Jahr) und bietet Abonnenten die Lieferung von mehr als 160.000 Produkten am selben Tag. Mitglieder des Programms können außerdem bis zu 10 Cent pro Gallone (rund 4,5 Liter) beim Tanken an mehr als 14.000 teilnehmenden Tankstellen im ganzen Land sparen und erhalten bis zu sechs Monate Spotify Premium kostenlos."Walmart-Kunden kommen jeden Tag mit den beliebten Marken, Inhalten und Charakteren von Paramount in Berührung, und zwar durch eine Reihe von Konsumgütern, die in den Walmart-Filialen erhältlich sind", so Jeff Shultz, Chief Strategy Officer und Chief Business Development Officer für Paramount Streaming, in einer vorbereiteten Erklärung. "Die Kombination der großen Reichweite von Walmart im ganzen Land mit den breiten und beliebten Inhalten von Paramount+, die für jeden etwas bieten, ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere Partnerschaft zu erweitern."