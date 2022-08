GB News verliert Minderheitsgesellschafter

Wirtschaft

Warner Bros. Discovery wird seine Anteile an dem umstrittenen Sender verkaufen.

Warner Bros. Discovery U.K. hat sich aus seiner Investition in das britische Start-up-Nachrichtennetzwerk GB News zurückgezogen. Das teilte das Unternehmen in einer kurzen Erklärung mit: "Nach dem Zusammenschluss von Discovery und WarnerMedia zu Beginn dieses Jahres umfasst unser Portfolio nun mehrere hundertprozentige Nachrichtenmarken, darunter CNN Worldwide, TVN Group in Polen und Newshub in Neuseeland. In Anbetracht dessen und der fortlaufenden Bewertung unseres globalen und lokalen Beteiligungsportfolios haben wir uns von unserer Beteiligung an GB News getrennt und sind nicht länger Aktionäre.""Discovery war eines der ersten Unternehmen, das in GB News investiert hat, und zwar noch vor der Gründung von Warner Bros. Discovery", heißt es in der Erklärung weiter. "GB News hat in seinem ersten Jahr ein wachsendes und treues Publikum aufgebaut und dem britischen Nachrichtensender eine weitere Stimme gegeben, und wir wünschen dem Management und den Anteilseignern alles Gute für ihre zukünftigen Bemühungen."Der Ausstieg von Warner Bros. Discovery ist der jüngste Rückschlag für GB News, das erst im Juni letzten Jahres mit der Absicht gestartet war, die Branche aufzurütteln. Der Vorsitzende und Moderator Andrew Neil verließ den Sender nach nur drei Monaten, nachdem auch der Direktor für Nachrichten und Programme, John McAndrew, der Produzent Jamie McConkey, die leitende Produzentin Sarah Weaver und die leitende Produzentin für die Tageszeit, Joceline Sharman, zurückgetreten waren.