Seit einigen Wochen ist die Graphic Novel von Leslie Plée im Handel erhältlich.

Wer erzählt den Kindern nicht auf Geschichten über den Weihnachtsmann und was er nicht alles schon erlebt hat. Selbst fällt man nur allzu gerne in Unwahrheiten oder glaub diese am Ende selbst. Die Journalistin Doan Bui gleicht «Alice im Wunderland», denn zu oft muss sich diese illusionierten Wahrheiten unterwerfen und sich falsche Geschichten alternativer Anhänger anhören. Selbstkritisch, aber auch humorvoll schreibt Doan über ihre Begegnungen der bekanntesten Verschwörungstheorien und zeigt mit dem Buch, weshalb Fake News immer schneller weitergegeben werden als die Wahrheit. Warum sind für diese Menschen fundierte Kenntnisse und wissenschaftliche Nachweise in Bezug auf Covid-19 oder dem Klimawandel falsch und welche Argumente haben diese? Das Buch liefert alle Informationen darüber.Die "Truther" bilden den Auftakt des ersten Kapitels, in dem schnell klar wird, wie ernst es mit dem Buch ist. Die "Truther" sind ein sogenannter Verschwörungsclan, der auf der USA Katastrophe des 11. September 2001 beruht. Diese Gruppe zweifelt unterschiedliche Katastrophen, die im Anschluss geschahen, an, darunter auch den Amoklauf im Ort Sandy Hook. Die Trauernden werden bis heute von den "Truther" belästigt und mit Anrufen verstört. Sämtliche Opfer seien Schauspieler gewesen und ein Unglück nie geschehen.Algorithmen sorgen dafür, dass Empörung, Wut und Lügen sich rasant im Internet verbreiten und laufend selbst verstärken. Lügengeschichten nehmen überhand und die Wahrheit wird bereits im Keim erstickt. Der "Graphic Novel" wird in einigen Rezensionen sogar als sensationslustiges Buch für Verschwörungstheorien bezeichnet, denn die Autorin macht keine Scheu vor Abgründen und den blanken Tatsachen, untermalt diese aber dennoch mit witzvollen Ergänzungen.Die Grafiken sind simpel, aber dennoch aussagekräftig die Figuren erinnern an lustige kleine Karikaturen, die jedoch einen tieferen Sinn haben. Sie sind auf den Punkt gebracht und zeigen den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge. Beim Leser sorgen sie in jedem Fall für Aufmerksamkeit und ein Schmunzeln.Das Buch ist getragen von der Hoffnung, Lügen zu erkennen und diese zu entkräften. Es zeigt, wie guter Journalismus im Detail funktioniert und wie sich Menschen gegenseitig manipulieren. Der Mensch ist anfällig für Märchen und Unwahrheiten. Diese gilt es aufzudecken und bereits im Keim zu ersticken und damit ohne Selbstbetrug durch das Leben zu schreiten.