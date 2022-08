«Barbaren» wildern im Oktober wieder durch Netflix

TV-News

Die zweite Staffel der deutschen Netflix-Serie erscheint fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der ersten Runde.

Am 23. Oktober 2020 erschien die erste Staffel der deutschen Netflix-Serie, die von Gaumont produziert wird. Wenig später wurde die Serie um eine weitere Runde verlängert, nun haben die sechs neuen Folgen einen Starttermin erhalten. Und dieser gleicht nahezu dem der Premiere. Die zweite «Barbaren»-Staffel soll am 21. Oktober beim kalifornischen Streamer erscheinen. Dann stehen wieder Laurence Rupp, David Schütter, Jeanne Goursaud und Bernhard Schütz vor der Kamera.Neu zum Cast stoßen Daniel Donskoy, Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer, Alessandro Fella und Giovanni Carta. Als Showrunner fungierte in der zweiten Staffel Stefan Ruzowitzky, der gemeinsam mit Lennart Ruff auch Regie führte. Sabine de Mardt, Jake Coburn und Andreas Bareiss waren ausführende Produzenten. Rainer Marquass war als Produzent tätig.Zum Inhalt der neuen Folgen: Ein Jahr nach der Varusschlacht sind die römischen Truppen stärker denn je nach Germanien zurückgekehrt und Ari (Rupp) wird erneut mit seiner römischen Vergangenheit konfrontiert. Sein Bruder hat sich der römischen Seite angeschlossen, um Ari für seinen Verrat an Rom zu bestrafen. Während Thusnelda (Goursaud) und Ari gemeinsam versuchen, die Stämme gegen Rom zu vereinen, fordert Folkwin (Schütter) auf unheilvolle Weise die Götter heraus.