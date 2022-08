TV-News

Nächstes einmaliges TV-Event: RTL plant Wiedersehen von «RTL Samstag Nacht»

Veit-Luca Roth von 29. August 2022, 08:23 Uhr

„Zwei Stühle – Eine Meinung“, „Neues vom Spocht“, „Die Doofen“ – Comedy-Sketche, die in die Geschichte eingegangen sind. Nun will RTL das Feeling in einer Gala-Show wiederaufleben lassen. Hugo Egon Balder moderiert.

RTL plant nach dem «Supernasen»-Jubiläum, das nur auf wenig Gegenliebe vom Publikum stieß, eine weitere Kult-Sendung aus dem Archiv ins aktuelle Fernsehen zu holen. Aktuell laufen bereits im Nachprogramm alte «RTL Samstag Nacht»-Ausgaben, im Herbst soll eine große Gala-Show folgen, bei der die einstigen Darsteller wieder zusammen kommen. Hugo Egon Balder, der als ehemaliger Produzent der Show diesmal als Moderator durch den Abend führen wird, bringt die Retro-Welle in der Ankündigung auf den Punkt und die RTL-Verantwortlichen möglicherweise gar auf neue Ideen: „Mal rein hypothetisch, wenn jetzt auch «Tutti Frutti» oder «Alles Nichts Oder?!» zurückkommen sollten, hat



Bei der einmaligen Show werden neben Balder auch Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis, Mark Weigel und Esther Schweins auftreten und Sketche, Parodien und Musik präsentieren. Einzig der im vergangenen Jahr verstorbene Mirco Nontschew fehlt von der Stammbesetzung. Balder ist von der «RTL Samstag Nacht»-Neuauflage begeistert: „Als damaliger Produzent nun das große «RTL Samstag Nacht»-Wiedersehen zu moderieren und auf die alte Truppe zu treffen, macht mich sehr glücklich. Das wird ein Spaß! Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew würdig gedenken."



