Discovery zaubert zahlreiche Neustarts aus dem Hut

US-Fernsehen

Im Oktober werden Food Network, Travel Channel und discovery+ neue Inhalte präsentieren.

"Ghostober", das plattformübergreifende gruselige Fernsehereignis, kehrt dieses Jahr mit mehr als 55 Stunden neuer Serien, Specials und wiederkehrender Shows zur Halloween-Saison zurück. Das Programm der Veranstaltung umfasst Geisterjagden, übernatürliche Geschichten und Kürbisschnitzereien von Travel Channel, Food Network und discovery+. "Ghostober" wird Sendungen mit Stars wie Zak Bagans, Eli Roth, Sunny Anderson, John Henson und dem paranormalen Ermittler Jack Osbourne beinhalten.Trotz des zugrundeliegenden Wortes "Oktober" beginnt "Ghostober" bereits am 12. September mit der, einem einstündigen Special auf dem Travel Channel. Im Rahmen der einmonatigen Veranstaltung kehrt die Seriemit ihrem paranormalen Ermittlerteam, bestehend aus Bagans, Aaron Goodwin, Billy Tolley und Jay Wasley, zurück. Diemit Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango und Shari DeBenedetti sind ebenfalls mit einer brandneuen Staffel von Ermittlungen zurück.Exklusive neue Angebote gibt es auch auf discovery+ mit der zweiten Staffel vonmit Dalen Spratt, Juwan Mass und Marcus Harvey in den Hauptrollen. In Großbritannien besucht Jack Osbourne indas Haus seiner Kindheit, undwird die größten übernatürlichen Geheimnisse des Landes erforschen.Bei Food Network sind neue Staffeln vonundzu sehen. Eine neuezum Thema Halloween, moderiert von Duff Goldman und Maneet Chauhan, wird neben der neuen Seriemit Rosanna Pansino und Jet Tila ebenfalls in das "Ghostober"-Programm aufgenommen.