Blue Horizon  mit dem Segelboot um die Welt

YouTuber

Leonie, Thilo und Jonas stachen 2020 in See, um einige Jahre lang die Welt zu entdecken. Stets mit dabei sind ihre Zuschauer auf YouTube.

Drei Anfang-Zwanzigjährige entschieden sich Anfang 2020 recht spontan dazu, ein Boot zu kaufen und ohne sonderlich große Erfahrung in See zu stechen und zu schauen, wohin sie die Wellen tragen. Das Vorhaben erweckte viel Aufsehen, denn auf YouTube gibt es stets neue Videos über den aktuellen Stand der Reisenden.Die drei Freunde aus Kamen in Nordrhein-Westfalen kennen sich schon recht lange. Leonie Maßmann hat vor dem Aufbruch drei Jahre lang in Köln gewohnt. Sie liebt Yoga, den Sommer, die Natur und natürlich Abenteuer. Auch wenn sie in ihrer Kindheit öfters mit ihrem Vater Segeln war, hatte sie vor dem Reisestart keinerlei Erfahrungen auf hoher See mit Wind und Wellen. Thilo Ernst hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, weil er gerne mit seinen eigenen Händen Dinge erschafft. Er ist sportbegeistert, spielt zum Beispiel Fußball und geht Kitesurfen. Zudem ist er nach seiner Ausbildung mit einem Van durch Europa gefahren. Jonas Manke hat nach seinem Abitur ein Architekturstudium abgeschlossen. Zu seinen Hobbies gehören Surfen und Filmen.Den Drei war schon früh klar, dass sie die Welt bereisen wollten. Lange Zeit stellten sie sich lediglich die Frage nach einem geeigneten Fortbewegungsmittel. Das Flugzeug fällt da beispielweise raus, denn es war ihnen besonders wichtig, jeden Zentimeter bewusst wahrzunehmen, der zwischen ihnen und dem nächsten Ziel liegt. Auch ohne große Erfahrung wollten sie also sehen, wohin der Wind sie trägt. Sie kauften sich von ihrem Ersparten eine betagte Zwölf-Meter-Stahlyacht in den Niederlanden. In den nächsten Monaten waren sie damit beschäftigt, ihr Schiff fit für die Reise zu machen, denn zunächst musste einiges repariert und erneuert werden.Auf dem YouTube-Kanal „Blue Horizon“ wurde das ganze Vorhaben von Beginn an dokumentiert. Das Boot bekam einen neuen Mast, wurde neu gestrichen, erhielt Bordelektronik und ein Dach. Die Zuschauer waren stets dabei und erhielten später auch Einblicke in das Leben auf dem Boot. Die drei teilten mit ihren Zuschauern, wie sie von Orcas angegriffen wurden, den Atlantik überquerten oder die Unterwasserwelt entdeckten. An der spanischen Küste entlang ging es zu den kanarischen Inseln, zu den Kap Verden und schließlich landeten sie in Brasilien. Nach einem Jahr, in dem die Segler durchgängig unterwegs waren, entschieden sie sich dazu, eine Pause einzulegen, um neue Kräfte zu sammeln. Sie besuchten ihre Familien und setzten dann ihr Abenteuer zu viert fort. Inzwischen war auch das Interesse an den Videos enorm gestiegen. So wurde das Video zur Äquatorüberquerung mehr als zwei Millionen Mal geklickt. Seit fünf Monaten sind nun Leonie und Thilo nur noch allein unterwegs. Sie steuerten weitere Ziele wie Suriname, Tobago, Dominica und Grenada an. Und die Reise ist noch nicht zu Ende, so dass es in Zukunft noch viele weitere Orte zu erkunden gibt.165.000 Abonnenten verfolgen das Leben der Abenteurer regelmäßig auf YouTube. Doch es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, sich über Reiseneuigkeiten zu informieren. Neben Instagram und Facebook betreiben sie auch einen Blog. Zusätzlich zu Berichten über ihre Reise, gibt es dort auch Kategorien wie „Poesie“, „Gedankenchaos“ oder „Unterwegs“. Zudem gibt es einen Online-Shop, denn von Blue Horizon ist auch Merchandise erhältlich. Es sind verschiedene T-Shirts, Hoodies und Sweater mit unterschiedlichen Designs im Angebot.