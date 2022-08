HBO verlängert «House of the Dragon» frühzeitig

US-Fernsehen

Nach einem Traumeinstand mit fast zehn Millionen Zuschauern wird der «Game of Thrones»-Spin-off selbstverständlich verlängert.

Das «Game of Thrones»-Sequel geht weiter: Home Box Office (HBO) hat mitgeteilt, dass die Serieeine zweite Staffel erhält. Fast zehn Millionen Menschen schalteten am vergangenen Sonntag auf allen Plattformen ein, und HBO behauptet nun, dass diese Zahl nach vier Tagen auf 20 Millionen angestiegen ist."Wir sind sehr stolz darauf, was das gesamte «House of the Dragon»-Team mit der ersten Staffel erreicht hat", sagte Francesca Orsi, Executive Vice President von HBO Programming. "Unsere phänomenale Besetzung und Crew hat sich einer enormen Herausforderung gestellt und alle Erwartungen übertroffen, indem sie eine Serie abgeliefert haben, die sich bereits als ein Muss im Fernsehen etabliert hat. Ein großes Dankeschön an George, Ryan und Miguel, die uns auf dieser Reise geführt haben. Wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, die epische Saga des Hauses Targaryen in der zweiten Staffel weiter zum Leben zu erwecken."Die Serie «House of the Dragon» spielt 200 Jahre vor den Ereignissen der HBO-Serie «Game of Thrones» und basiert auf dem Buch "Fire & Blood" des Autors George R.R. Martin aus dem "Ein Lied von Eis und Feuer"-Universum und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen.