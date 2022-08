«Der Staatsanwalt» geht klar in Führung

Quotennews

Trotz Wiederholungen ist die Krimiserie im ZDF sehr gefragt. Auch das neue Format «XY gelöst» profitierte von diesem starken Vorlauf.



Mit einem Vorsprung von knapp 900.000 Zuschauern vor derübernahm die Krimiserieim ZDF gestern die Führung in der Tagesrangliste. Obwohl lediglich eine ältere Ausgabe wiederholt wurde, schalteten 4,64 Millionen Interessenten ein und sicherten sich einen starken Marktanteil von 20,5 Prozent. Die jüngere Gruppe konnte da nicht mithalten und landete mit 0,29 Millionen Fernsehenden bei passablen 6,7 Prozent Marktanteil.Es folgte die Crime-Dokureihe, was weiterhin bei 3,53 Millionen Zusehenden punktete. So sicherte sich der Sender einen weiterhin überdurchschnittlichen Marktanteil von 15,4 Prozent. Bei den 0,39 Millionen Jüngeren stand mit guten 8,1 Prozent das bisher beste Ergebnis auf dem Papier. Dasüberzeugte noch 2,35 Millionen Fernsehende, wodurch der Marktanteil auf akzeptable 11,3 Prozent absackte. Die 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei einem soliden Resultat von 7,3 Prozent.Das Erste hatte zur Primetime die Wiederholung des TV-Dramasim Programm. Bei 2,65 Millionen Zuschauern wurde eine passable Sehbeteiligung von 11,6 Prozent eingefahren. Während dieses Ergebnis noch recht zufriedenstellend war, musste man sich in der jüngeren Gruppe hingegen mit 0,24 Millionen Neugierigen zufriedengeben. Folglich befand sich die Quote hier bei einem mageren Wert von 5,4 Prozent.