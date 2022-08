WBD holt Kindermarke Cartoonito nach Deutschland

TV-News

Bereits in der kommenden Woche startet ein sechsstündiger Programmblock bei Boomerang, der täglich ausgestrahlt wird.

Bereits seit 2006 betreibt Warner Bros. Discovery die Kindermarke Cartoonito in Großbritannien. Nun soll der Rollout im deutschsprachigen Raum erfolgen. Bereits am kommenden Freitag, 1. September, geht Cartoonito in einem täglichen Programmblock zwischen 8:00 und 14:00 Uhr auf dem Sender Boomerang an den Start. Das Angebot richtet sich an Vorschulkinder und soll auf innovative Weise Unterhaltungswert mit einem Ansatz, der auf einer kindgerechten Lehrmethode basiert, verbinden.Zum Start von Cartoonito kooperiert Warner Bros. Discovery mit dem Kinder- und Familien-Hörfunkangebot Radio Teddy. Im Rahmen der crossmedialen Kampagne bewirbt Radio Teddy Cartoonito prominent on air im Programm. Das Cartoonito-Konzept folgt einem speziell für Vorschulkinder im Alter von zwei bis fünf Jahren entwickelten Programm, das gemeinsam mit der US-Expertin für frühkindliche Bildung, Dr. Laura Brown, entwickelt wurde. Alle Serien sollen gesellschaftsrelevante Werte wie Individualität, Kreativität, Originalität, Diversität, Inklusion und Empathie auf spielerische und leicht verständliche Weise an Kinder vermitteln. Dazu zählen unter anderem die neue Animationsserie «Batwheels», die 3D-animierte Reihe «Lucas, die Spinne» sowie die «Baby Looney Tunes». Jede Serie des sechsstündigen Programmblocks vermittelt unterschiedliche Lehrziele, die für Eltern durch visuelle Lernabzeichen kenntlich gemacht werden, darunter Belastbarkeit, Teamwork, Resilienz, Freundlichkeit, Fürsorge und Kreativität.„Mit Cartoonito erweitern wir unser Kidsportfolio speziell für die Zielgruppe Vorschule. Es ist uns ein großes Anliegen, Kinder so früh wie möglich dazu zu inspirieren, ihre Vorstellungskraft zu nutzen, offen füreinander zu sein und anderen mit Empathie und Respekt zu begegnen.“, sagt Lars Wagner, VP Kids Channels CEE and Digital Content Strategy & Production EMEA, über den Start von Cartoonito.