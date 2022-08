Deutlicher Sprung nach oben für «Lego Masters»

Quotennews

Zu Beginn lief die neue Staffel noch deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Die gestrige Ausgabe sorgte nun für einen Lichtblick.



Aus 2,5 Millionen bunten Steinchen zaubern die Duos beidie außergewöhnlichsten Kunstwerke. Daniel Hartwich moderiert die inzwischen vierte Staffel der Spielshow und begrüßt den Lego-Experten Rene Hoffmeister und die Lego-Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes in der Jury. Seit dem Start verlor das Format jedoch an Zuschauern. In der Vorwoche fiel man mit 1,15 Millionen Interessenten zurück auf mäßige 5,1 Prozent Marktanteil. Bei den 0,65 Millionen Jüngere wurden hohe 13,3 Prozent eingefahren.Nachdem das Format also zuletzt geschwächelt hatte, wurden diese Woche neue Staffelbestwerte eingefahren. So vergrößerte sich das Publikum auf 1,33 Millionen Menschen, was einen annehmbaren Marktanteil von 6,0 Prozent zur Folge hatte. Die 0,71 Millionen Umworbenen zogen ohne Schwierigkeiten an «The Voice of Germany» vorbei und setzten sich ganz nach oben an die Tagesrangliste. Belohnt wurde RTL dafür mit einer starken Quote von 15,7 Prozent.Es folgte. Ilka Bessin schlüpfte nach sechs Jahren wieder in ihre bekannte Rolle und hat Promis wie Bülent Ceylan, Mario Barth, Abdelkarim, Sascha Grammel, Paul Panzer und Lisa Feller zu Gast. Mit 1,01 Millionen Neugierigen war das Interesse für die Comedyshow weiterhin groß. Die Sehbeteiligung erhöhte sich somit sogar auf solide 6,7 Prozent. Bei den 0,46 Millionen Werberelevanten wurden hohe 13,3 Prozent Marktanteil eingefahren.