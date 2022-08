VOD-Charts

Etwas Komisches ist passiert: «Stranger Things» befindet sich nicht mehr in den Top3 vertreten. Dafür schwingt sich «The Sandman» zu neuen Höhen auf.

Eine klar ansteigende Kurve ergibt sich in dieser Woche in den Top10 der VOD-Charts, die von den Marktforschern von Goldmedia herausgegeben werden. Mit einem recht niedrigen Wert steigern sich die Reichweite auf über fünf Millionen, wobei es zu einer Überraschung kommt. Denn den Spitzenplatz nimmt in dieser Woche nicht Dauersiegerein, nein, die Science-Fiction-Mysteryserie rutscht gar erstmals seit dem Erscheinen der vierten Staffel aus den Top3. Bevor wir zu den Medaillen-Plätzen kommen, beginnen wir auf Rang zehn, den in der 34. Kalenderwoche die Animationsseriemit 1,56 Millionen Abrufen belegt.Knapp davor landet der Silbermedaillen-Gewinner der Vorwoche,. Die Krankenhaus-Reihe, die es bei Disney+ zu sehen gibt, verzeichnete eine Bruttoreichweite von 1,64 Millionen Zuschauern. Platz sieben teilen sich unterdessenund. Beide Titel, die jeweils beim Marktführer Netflix verfügbar sind, erreichten 1,82 Millionen Klicks.Zwischen dem 19. und 25. August schaffte der Netflix-Filmerneut den Sprung über die Zwei-Millionen-Marke. Ryan Gosling und Chris Evans unterhielten 2,15 Millionen Menschen. Nachdemtrotz Serienfinale in der vergangenen Woche unter den zehn erfolgreichsten Titeln fehlte, zeigt sich der «Breaking Bad»-Ableger diesmal stark verbessert. Mit 2,70 Millionen Aufrufen belegt Saul Goodman Platz fünf. Knapp 400.000 Views mehr strichein, das im Vergleich zur Vorwoche deutlich Federn lassen musste. Statt weit über vier Millionen Klicks zählte man diesmal 3,09 Millionen.Knapp an der Fünf-Millionen-Marke istgescheitert. Die Comic-Adaption, von der vor einer Woche noch eine Bonus-Episode erschien, kam auf 4,73 Millionen Zuschauer. Den Sprung über die fünf Millionen schafften dagegenund, die sich ein enges Kopf-an-Kopf-Duell an der Spitze lieferten. Das bessere Ende hatte «Manifest» mit 5,27 Millionen, die Zombie-Serie wurde 5,22 Millionen Mal angesteuert.