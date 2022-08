Drama, Komödie oder Action  breitgefächertes Filmprogramm

Quotennews

Insgesamt waren es nicht mehr sonderlich viele Zuschauer, welche sich auf die Sender ProSieben, Sat.1 und RTLZWEI aufteilten.



Das Spielfilm-Triell am gestrigen Abend war ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Besonders viele Zuschauer blieben für Sat.1 ProSieben und RTLZWEI nämlich nicht mehr übrig. Für das Dramabei ProSieben schalteten mit 0,65 Millionen noch die meisten Fernsehenden ein. Dies glich einem passablen Marktanteil von 3,1 Prozent. Die 0,22 Millionen Jüngeren blieben jedoch bei mauen 5,3 Prozent hängen.erhöhte bei einer Reichweite von 0,29 Millionen Menschen auf solide 3,4 Prozent. Auch die 0,13 Millionen Umworbene verbesserten sich auf mäßige 6,0 Prozent.Nicht besonders gut kam Sat.1 mit «The Boss Baby» ► weg. Bei gerade einmal 0,46 Millionen Neugierigen waren nicht mehr als ernüchternde 2,1 Prozent Marktanteil möglich. Mit 0,20 Millionen Werberelevanten lag die Quote bei akzeptablen 4,8 Prozent. Für die Komödieblieben weiterhin 0,45 Millionen Zusehende auf dem Sender, was niedrige 2,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatten. Die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf annehmbare 5,2 Prozent.RTLZWEI befand sich zur Primetime mit dem Actionthrillergenau im Senderschnitt von 2,5 Prozent Marktanteil. Somit saßen 0,56 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren wurde eine gute Sehbeteiligung von 5,0 Prozent verbucht. Weiter ging es mit dem Film, welcher noch 0,51 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm hielt. Dies spiegelte sich in einer hohen Quote von 3,1 Prozent wider. 0,13 Millionen Umworbene bedeuteten passable 3,8 Prozent Marktanteil.