Die «Ehrlich Brothers» zaubern gute Quoten für RTL

Dieses Bühnenprogramm überzeugte deutlich mehr Fernsehzuschauer als noch vor zwei Jahren.



war gestern das Motto bei RTL . Die beiden Magierbrüder aus Herford touren bis Mai 2023 durch ganz Europa und haben ein breitgefächertes Bühnenprogramm im Gepäck. So basteln sie aus Flammen einen Lamborghini, zaubern ein riesiges Süßigkeitenglas her oder lassen plötzlich einen Helikopter auf ihrer Bühne landen. Die letzte Übertragung der Magieshow im Fernsehen hatte vor zwei Jahren bei 1,10 Millionen Zuschauer lediglich für maue 5,2 Prozent Marktanteil gereicht. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren wurden akzeptable 9,0 Prozent verbucht.Mit der neuen Ausgabe am gestrigen Abend vergrößerte sich das Publikum auf 1,65 Millionen Menschen, so dass eine gute Quote von 7,6 Prozent eingefahren wurde. Zudem saßen nun 0,53 Millionen Umworbenen vor dem Bildschirm. Das Programm legte so einen deutlichen Sprung auf hohe 12,5 Prozent hin.Weiter ging es mit der Impro-Comedy, welche seit Anfang Juli auf diesem Sendeplatz läuft. Die inzwischen achte Ausgabe überzeugte noch 0,75 Millionen Fernsehende, was sich in einer mageren Sehbeteiligung von 4,3 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten wurden annehmbare 8,6 Prozent Marktanteil gemessen. RTL schob im Anschluss noch eine Wiederholung vonnach und hielt somit weiterhin 0,59 Millionen Interessenten auf dem Sender. So wuchs der Marktanteil wieder auf passable 6,3 Prozent. Auch die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich auf eine solide Quote von 9,3 Prozent.