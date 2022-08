ZDF-Krimi mit mehr als doppelt so vielen Zuschauern wie «Verstehen Sie Spaß?»

Quotennews

Einzig auf dem Gesamtmarkt lag die Show im Ersten deutlich vor der Konkurrenz. Sonst hielt sich die Sommerausgabe auf ähnlichem Niveau wie vor zwei Monaten.



Barbara Schöneberger präsentierte gestern ein Sommerspezial vonaus dem Berchtesgadener Land. Neben vielen neuen Filmen mit versteckter Kamera wurde auch ein Best-Of der 20 lustigsten Filmen gezeigt. Zudem hatte sie zahlreiche Promis wie Horst Lichter, Amira und Oliver Pocher, Chris Tall, Tahnee und Cossu bei sich zu Gast, die entweder aufs Glatteis geführt wurden oder als Lockvögel im Einsatz waren.Zuletzt hatte eine Ausgabe Ende Juni 2,29 Millionen Zuschauer überzeugt, was einem guten Marktanteil von 12,4 Prozent entsprach. Bei den 0,52 Millionen Jüngeren wurden starke 13,8 Prozent Marktanteil verbucht. Auch am gestrigen Abend wurde erneut ein Marktanteil von 12,4 Prozent eingefahren, obwohl sich die Reichweite auf 2,53 Millionen Menschen vergrößert hatte. Die 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen machten zwei Prozentpunkte gut und sicherten sich so ein herausragendes Resultat von 15,8 Prozent.Allerdings konnte man so bei weitem nicht mit dem ZDF mithalten, wo sich der Krimiganz an die Spitze der Tagesrangliste geschoben hatte. Mit 5,37 Millionen Zuschauern war kein Vorbeikommen an der Reihe. Zudem belegte der Sender mit der Ausstrahlung überzeugende 24,3 Prozent des Gesamtmarktes. Lediglich die 0,32 Millionen Jüngeren mussten sich deutlich hinter Dem Ersten einordnen. Hier befand man sich mit 7,6 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt.