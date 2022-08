Die «Tatort»-Wiederholungen bleiben dominant

Quotennews

Wer braucht schon frischen TV-Stoff in den Sommermonaten? Das Erste fährt mit den sonntäglichen «Tatort»-Wiederholungen mehr als gut.

Da dürfte sich der ein oder andere Programmplaner schon beinah auf den Schlips getreten fühlen. Während sich im Privaten neue Formaten finden sollen, Kreativität gefragt ist und stets am bestehenden Programm Kritik aufkommt, wird im Ersten schlicht deram Sonntag gesendet, in Wiederholungen und mit besten Quoten. Gestern traf es die Wiederholung des erstmals im Februar 2021 gesendeten. Damals kam der Krimi-Streifen mit Bönisch und Faber mit 9,66 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 27,4 Prozent mehr als gut an, die junge Zuschauerschaft im Alter von 14 bis 49 Jahren präsentierte sich mit 2,48 Millionen und einem ebenfalls exzellenten Marktanteil von 24,4 Prozent.Wenn auch gestern also eine Wiederholung lief - der «Tatort»-Inhalt im Schnelldurchlauf: Der Dortmung-«Tatort: Heile Welt» wurde 2020 gedreht und um den Zeitgeist im Februar 2021 zu treffen, war die Corona-Pandemie zentraler Bestandteil der Handlung. Gesellschaftliche Spaltung, Liebe, Handy-Videos und ein Mord in einer Hochhaussiedlung bilden die Eckpfeiler der Geschichte. Das Ermittler-Duo Bönisch (Anna Schudt) und Faber (Jörg Hartmann) hat neben der Polizeiarbeit mit persönlichem zu Kämpfen. Doch wie kam die Ausstrahlung "Teil Zwei" gestern an?Mit 5,19 Millionen Zuschauern und 0,69 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern konnte sich das Format erneut über die Tages-Bestwerte aller Sender freuen. Die Marktanteile lagen bei 20,1 und 12,7 Prozent, einfach gesprochen, sieht so ein erfolgreicher Sonntag aus. Um exakt zu bleiben: Die «Tagesschau» im Vorlauf der Primetime kam mit 5,38 Millionen Zuschauern auf eine noch bessere Reichweite, der Marktanteil lag hier bei 22,6 Prozent. Das News-Format um 20 Uhr holte sich mit 1,09 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren zudem die beste Reichweite bei den jungen Zuschauern, hier lag der Marktanteil bei 22,1 Prozent.