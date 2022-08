Sky zeigt vierte «Babylon Berlin»-Staffel im Oktober

TV-News

Das Erste wird die neuen Folgen im Free-TV im kommenden Jahr verwerten.

Sky hat die Fortsetzung der Krimi-Serieangekündigt, deren dritte Staffel über zweieinhalb Jahre zurückliegt. Demnach zeigt Sky One ab dem 8. Oktober immer sonntags eine Doppelfolge der zwölf Episoden umfassenden vierten Season. Diese beginnt in Berlin in der Silvesternacht 1930/31. In der Hauptrolle spielen erneut Volker Bruch als Gereon Rath sowie Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter. In weiteren Rollen sind zahlreiche Darsteller aus den ersten Staffeln wieder mit von der Partie, darunter Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Udo Samel, Godehard Giese, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jördis Triebel, Ronald Zehrfeld, Meret Becker, Hanno Koffler, Martin Wuttke, Trystan Pütter und Saskia Rosendahl.Die vierte Staffel beruht auf Volker Kutschers Roman „Goldstein“. Laut Inhaltsangabe kommt es in den neuen Folgen zu „grandiosen Schaukämpfen in den Boxclubs der Unterwelt, schweißtreibenden Tanzmarathons im Moka Efti“ und sie führen das Publikum in die Katakomben der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Gleichzeitig wirft die vierte Staffel einen neuen Blick auf das Pulverfass Berlin. Es ist der Blick von Abraham Goldstein. Der Amerikaner ist zurückgekehrt, um ein gestohlenes Juwel seines Vaters zu finden. Die Suche führt ihn von seiner jüdischen Verwandtschaft im Scheunenviertel bis in die Gemächer der Familie Nyssen. Eher nebenbei entfacht Goldstein einen Bandenkrieg, in dessen Verlauf sich das Gefüge der Unterwelt von Grunde auf ändert. Und Kommissar Rath ahnt nicht, dass der Pakt mit dem Teufel den Kampf gegen seine inneren Dämonen neu entfacht. Die Reise in die Nacht hat gerade erst begonnen.Regie führten erneut Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer, die zusammen mit Bettine von Borries und Khyana El Bitar die Drehbücher schrieben. Neu zum Cast zählen Mark Ivanier in der Rolle Goldstein, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies, Thomas Arnold, Lenn Kudrjawizki, Hannes Wegener und Max Raabe. «Babylon Berlin» ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, Sky und Beta Film. Produzenten für X Filme sind Stefan Arndt, Uwe Schott und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg.„Ich freue mich, dass die vierte Staffel «Babylon Berlin» am 8. Oktober ihre TV-Premiere bei Sky und WOW feiert. Die neuen Episoden führen die Zuschauer in das Berlin von 1930/31. Unser hervorragender Cast unter der Regie von Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer führt uns durch sechs verschiedene, spannende Handlungsstränge. Wir danken unseren langjährigen Partnern X Filme Creative Pool, ARD Degeto und Beta Film für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie dem gesamten Team vor und hinter der Kamera, das diese herausragende vierte Staffel kreiert hat“, erklärt Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland.Thomas Schreiber, Geschäftsführer ARD Degeto und Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto, zur neuen Staffel: „Wir in der ARD Degeto blicken voller Begeisterung auf die vierte Staffel «Babylon Berlin». Sie beschert uns alles, was die Faszination dieser international gefeierten Serie ausmacht – und geht noch darüber hinaus: mit mehr Emotionalität und ungeheurer Bildgewalt, mit Intensität und durchgehender Spannung. So kann nur «Babylon Berlin» begeistern – eine unglaubliche Leistung der großartigen Crew und des bemerkenswerten Casts. Wir sind allen, die an der Entstehung der neuen Staffel beteiligt sind, sehr dankbar. Ein besonderes Highlight ist erneut die Musik, für die unter anderem Max Raabe gewonnen werden konnte – Kompositionen, deren Kraft man sich kaum entziehen kann und die einen noch lange begleiten werden. Wir sind überzeugt, dass die vierte Staffel ein Millionenpublikum grandios unterhalten und zahlreiche neue Fans für «Babylon Berlin» begeistern wird.“Wann das Publikum die Episoden im Ersten zu sehen bekommt, steht derweil noch nicht fest. Geplant ist eine Ausstrahlung im kommenden Jahr. Staffel drei debütierte bei Sky im Januar 2020 und startete im Free-TV im Oktober des selben Jahres.