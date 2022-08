Dominique Moro: 'Spielsucht ist eine gefährliche Krankheit'

Interview

UFA Serial Drama möchte bei «GZSZ» auf das Thema Spielsucht aufmerksam machen. Quotenmeter sprach mit Produzentin Dominique Moro über die Recherche zum Thema und wie man mit Spielsüchtigen in Kontakt gekommen ist.

Natürlich! Rituale helfen, insbesondere in schwierigen Zeiten, den Tag zu strukturieren und für Ablenkung zu sorgen. «GZSZ» ist für viele ein solches Ritual. Wir freuen uns über jede:n, die/der um 19:40 RTL einschaltet.Wir haben alle Altersstrukturen gleichermaßen im Blick. Uns interessiert die gesamte Gesellschaft, was sich auch in der Zusammensetzung unseres Casts und in den Geschichten wiederfindet.Wir sind sowohl mit den Abrufzahlen von «GZSZ» bei RTL+, wie auch den Erfolgen der Spin-Offs, sehr zufrieden. Wir freuen uns aber vor allem, dass wir immer wieder den Nerv der Zuschauer:innen treffen und somit für viele Menschen das oben geschilderte Ritual geworden sind.Recherche ist bei sozial-relevanten Themen das A und O. Wir haben bei dem Thema Spielsucht beispielsweise sehr eng mit der Landesfachstelle Glücksspielsucht in NRW zusammengearbeitet und kooperieren mit dem Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blienert.Tobias, gespielt von Jan Kittmann, verspielt neben seinen Ersparnissen auch sein Eigenheim. Er fällt sehr tief und verletzt dabei Menschen, denen er etwas bedeutet. Spielsucht ist eine gefährliche Krankheit, die Betroffene gleichermaßen finanziell wie sozial ruinieren kann.Die Landesfachstelle Glücksspielsucht in NRW hat uns tatkräftig dabei unterstützt, gesprächsbereite Betroffene und Suchtberater zu finden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet zudem eine kostenfreie Telefonberatung zur Glücksspielsucht an (Telefon: 0800 1 37 27 00) und bietet gezielte Auskunft und Aufklärung über Glücksspielsucht, Informationen und Beratung zu bestehenden Hilfsangeboten vor Ort und konkrete Beratung bei persönlichen Problemen und schwierigen Lebenssituationen, die durch Glücksspielsucht oder problematisches Glücksspielverhalten entstanden sind.Es gibt neben Suchtkrankheiten diverse sozial-relevante Tabu-Themen, die wir bei «GZSZ» bereits behandelt haben: Häusliche Gewalt, stille Geburt und Rassismus sind nur einige davon. Mit dieser Geschichte haben wir uns entschieden, die Gefahren der Glücksspielsucht und des problematischen Glücksspielverhalten sichtbarer zu machen. Auch in Zukunft können sich unsere Zuschauer:innen auf spannende und emotionale Stories freuen.Derzeit ist eine solche Geschichte nicht geplant.