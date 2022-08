«Tatort», Show & Reality: So wird der September

Hintergrund

Im kommenden Monat fährt das Fernsehen wieder richtig hoch. Die Aussichten sind wie das Wetter: Gut, aber teilweise mit Schauern.

In dieser Woche startet das Fernsehen wieder voll durch. Nach rund zwei Monaten Krimi-Pause setzt Das Erste wieder auf zahlreiche Stoffe. Los geht es am Sonntag, den 4. September 2022, um 20.15 Uhr mit dem «Tatort». Den Auftakt machen die Ermittler Lena Odenthal und Johanna Stern, die von Ulrike Folkert und Lisa Bitter verkörpert werden. Für Odenthal, die in Ludwigshafen verankert ist, ist das bereits der 76. Fall. Eine Woche später geht es bei „Risiken mit Nebenwirkungen“ in die Schweiz, ehe Mitte September der 29. Fall von Richy Müller und Felix Klare aus Stuttgart auf dem Programm steht. Es folgt der Thriller von Felix Murot (Ulrich Tukur) aus Wiesbaden, im Oktober sind dann Thiel und Boerne aus Münster wieder dran.Die Donnerstagskrimis gehen erst Mitte September weiter. Vorerst strahlt Das Erste noch Wiederholungen seiner erfolgreichen Filme aus. Christian Kohlund und Ina Paule Klink sind in «Der Zürich-Krimi» am 15. und 22. September zu sehen, Désirée Nosbusch folgt mit dem «Irland-Krimi». Im Serienbereich gibt es drei Ausgaben von «Lauchhammer – Tod in der Lausitz» zu sehen. Diese werden mittwochs, beginnend ab dem 28. September, ausgestrahlt. Das «Großstadtrevier» kehrt am 5. September um 18.50 Uhr zurück, natürlich bleibt die Ausstrahlung am Montag. Einen Tag später gibt es «WaPo Bodensee» zu sehen. Die neue Staffel von «Watzmann ermittelt» geht am 21. September los, bislang kommen alte Folgen.Das ZDF setzte im August am Donnerstag noch auf Sony-Pictures-Filme, einen Monat später gibt es eine neue Folge von «Familie Bundschuh» und der Spielfilm «Lehrer kann jeder!», der mit Christoph Maria Herbst besetzt ist. Nach zwei «Annie und…» folgt die neue Staffel von «Fritzie – Der Himmel muss warten». Am Montagabend sehen die ZDF-Zuschauer ab dem 12. September wieder Kriminalfälle. Den Auftakt macht «In falschen Händen», der unter anderem mit Pegah Ferydoni und Katharina Schlothauer besetzt ist.Das «SOKO»-Franchise startet an zwei unterschiedlichen Terminen. Die Primetime-Serie «SOKO Leipzig» kehrt am Freitag, den 9. September, um 20.15 Uhr zurück. Am 19. September können sich die Zuschauer auf «SOKO Potsdam» freuen, ehe die Woche mit «SOKO Köln» (dienstags), «SOKO Wismar» (mittwochs) und «SOKO Stuttgart» (donnerstags) weitergeht. Der Freitagabend um 18.00 Uhr ist für alte «SOKO Kitzbühel»-Folgen reserviert. Die anderen Formate kehren, wie «Die Rosenheim-Cops», erst im Oktober zurück.Die Programmoffensive von Sat.1 startete schon in den vergangenen Wochen, am Sonntag wird es erstmal wieder «Das große Backen» am Vorabend geben. Zwei Tage später starten «Navy CIS» und «Navy CIS: L.A.» mit neuen Folgen durch. Bei ProSieben startet Klaas Heufer-Umlauf am 6. September in eine neue «Late Night Berlin»-Staffel, ehe «TV total» und «Zervakis & Opdenhövel. Live.» tags darauf zurückkommen. Am Samstag, den 10. September 2022, präsentiert man eine neue «Das Duell um die Welt»-Ausgabe, am Dienstag steht dann die Premiere der zweiten «Jenke. Crime.»-Staffel an. Mehr möchte das Unternehmen aus taktischen Gründen den Mitbewerbern und dem Publikum nicht verraten.Beim Konkurrenten RTL gibt es am 1. September schon die Premiere der neuen Doku-Reihe «Felix Hutt deckt auf», ehe am Samstag «Denn Sie wissen nicht, was passiert» läuft. «Die 100.000 Mark Show» gibt es am Sonntagabend zu sehen, bereits am Vorabend läuft «Die Welpen kommen» mit Martin Rütter. Schließlich startet «110 – Echte Fälle der Polizei» und «Barbara Salesch – Das Strafgericht». Doch damit nicht genug: «Das Sommerhaus der Stars» wird am 7. September eröffnet. «Der Schiffsarzt» sticht am 20. und 27. September in See und selbst VOX hat mit «Faking Hitler» (ab 21.09.) ein Highlight im Programm. Das Fernsehprogramm ist zumindest bei diesen Aussichten sehr sonnig.