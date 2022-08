Hallaschka fragt: Wie gesund ist Deutschland?

Quotennews

Das neue Special von «Stern TV» holte am Donnerstag nur enttäuschende Werte.

Vor acht Tagen strahlte RTL mit einem eher verhaltenen Erfolg gegen die European Championships das Play-Off-Spiel der UEFA Europa Conference League aus. Die Partie zwischen Köln und Fehérvár FC endete mit 1:2, am Donnerstag lief das Rückspiel exklusiv bei RTL+ (3:0). Bei RTL hingegen war Steffen Hallaschka gesetzt.In der zweistündigen-Sendung schaute das Produktionsteam darauf, wo in Deutschland die Lebenserwartung am höchsten Ist. Auch Gäste wie Dr. Anne Fleck, Cathy Hummels und Sharon Battiste waren dabei. Nur 1,04 Millionen Zuschauer sahen Service-Themen rund um Rückenschmerzen und Co., der Gesamtmarktanteil wurde mit 4,8 Prozent beziffert. Bei den jungen Leuten waren 0,34 Millionen Zuschauer dabei, das führte zu 7,6 Prozent.sicherte sich 0,70 Millionen Zuschauer, wovon 0,25 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Informationssendung aus Berlin erreichte 3,7 Prozent bei allen sowie 5,9 Prozent bei den Werberelevanten. 50 Jahre Playboy in Deutschland: Die Dokuwollten ab 22.35 Uhr noch 0,45 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. 0,15 Millionen junge Menschen wurden gemessen, sodass man auf 5,1 Prozent Marktanteil kam.