München bringt RTLZWEI gute Quoten

Am Donnerstag war Bayerns Vorzeigemetropole Mittelpunkt des Formates «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt».

Dank der European Championship ist München derzeit in aller Munde. Die Sportveranstaltung, die 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen in der bayerischen Landeshauptstadt stattfand, brachte zahlreiche Zuschauer. Auch die Medien beschäftigten sich damit, zahlreiche Verlage publizierten neue Sachbücher und selbst Amazon stellte eine Dokumentation namens «Schickeria» auf die Beine. Nun beschäftigte sich auch das RTLZWEI-Formatmit der Metropole.In Bayern herrscht eine restriktive Drogenpolitik und darunter müssen auch die Süchtigen leiden. Das Team von Spiegel TV begleitete beispielsweise den 31-jährigen Matze, der seit 13 Jahren in der Drogenszene unterwegs ist. Diese und weitere Geschichten brachten dem Grünwalder Sender 0,58 Millionen Zuschauer und führte zu 2,7 Prozent Marktanteil. Die zweistündige Dokumentation, in der auch die 39-jährige Jasmin ihre Geschichte erzählen konnte, war bei 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen gefragt. Das Thema sorgte für gute 6,6 Prozent Marktanteil.Themenwechsel um 22.15 Uhr: RTLZWEI wiederholte das Format. Die zwei Jahre alte Dokumentation zeigte Kai, der regelmäßige Nachtschichten absolviert. 0,38 Millionen Zuschauer begleiteten ihn, die zweistündige Sendung sicherte sich 2,7 Prozent. Mit 0,14 Millionen jungen Menschen wurden 4,7 Prozent erzielt. Mehrere-Folgen erreichten in der Nacht 6,8, 7,8 und 7,3 Prozent.