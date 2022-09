Lutz van der Horst: Stefan Raab war für meine Karriere natürlich extrem wichtig

Interview

Am Freitagabend dürfen van der Horst und Fabian Köster in einem weiteren «heute-show»-Special investigativ unterhalten. Wir haben mit dem Allroundtalent gesprochen.

Tatsächlich habe ich für ZDFneo mal eine Sendung gemacht mit dem Titel „Wie werde ich unsterblich?“. Ergebnis: Am besten lebt man wie ein Mönch: fester Tagesrhythmus, kein Stress. Also exakt das, was man beim Fernsehen nicht macht. Insofern müsste ich eigentlich extrem alt und verbraucht aussehen.Ich bin genau zu der Zeit zum Fernsehen gekommen, als man nicht mehr reich wurde. Aber man spürte noch den Geist der wilden Zeit. Von Sex, Drugs & Rock’n’Roll habe ich (leider) exakt gar nichts mitbekommen.Wir leben in einer Zeit, in der man viel politischer ist, egal ob man will oder nicht. Das liegt daran, dass wir mit härteren Problemen zu kämpfen haben als in den 90ern. Da ist Corona, da ist der Ukraine-Krieg und da gibt es gefährliche Köpfe wie Trump oder Putin. «Die Wochenshow» könnte es auch noch 2022 geben, aber sie müsste eben auch politischer sein.Stefan Raab war für meine Karriere natürlich extrem wichtig. Ich wollte ja in Wahrheit nie Autor bleiben, sondern immer vor die Kamera. Deshalb habe ich auf eigene Faust eine Straßenumfrage gedreht und sie ihm gezeigt. Er fand sie toll und so kam sie direkt in die Sendung. Die Zusammenarbeit war immer gut, da kann ich nichts Schlechtes berichten.Das sehe ich anders. In Wahrheit brauchen wir doch Menschen wie Stefan Raab, die begeisterungsfähig sind und immer wieder neue Impulse setzen. Woran das deutsche Fernsehen krankt, ist meiner Meinung nach der Mut neue, eigene Ideen auszuprobieren anstatt immer nur auf erfolgreiche Adaptionen aus dem Ausland zu setzen. Und austauschbare Moderationsmaschinen haben wir ja auch zu genüge.Tatsächlich ist das neue «heute-show»-Spezial zum Thema „Bundeswehr“ schon die sechste Ausgabe. Das ZDF baut die Schlagzahl also schon deutlich aus. Und wir freuen uns wirklich sehr, wie gut diese Sendungen auch das junge Publikum erreichen. Das letzte Spezial zum Thema „Cannabis“ hatte in der Zielgruppe (14 bis 49 Jahre) über 15 Prozent. Für das klassische, lineare Fernsehen nicht selbstverständlich.RTL war in meiner Jugend sehr wichtig für meine Entwicklung. Als Kind hat mich sicherlich das ZDF am meisten geformt, weil ich die klassischen Samstagabend-Shows wie «Wetten, das..?» einfach geliebt habe und es genau das war, was ich später machen wollte. In meiner Jugend kam dann aber auch noch RTL dazu, die in der Anfangszeit ja totale Anarchie betrieben haben. «Alles nichts oder», «Dall-As»… Das waren Shows, die mich total geflashed haben, weil sie so völlig anders waren. Generell flirte ich mit allem, was mir gefällt. Da will ich mir selbst keine Grenzen setzen.Fußball spielen! Und Fußball gucken! Aber das scheint irgendwie ein „Unique Selling Point“ geworden zu sein. Frank Buschmann hat mich schon mehrfach in seine «Sechserkette» bei Sky eingeladen. Das ist ein Fußball-Quiz. Da habe ich wirklich nichts zu suchen. Aber genau das scheint die Leute zu amüsieren.Der Zeitaufwand war groß. Das lag aber nicht an den Proben und den Aufführungen, sondern an den nicht endenden Bahnfahrten. Die Verbindung Köln-Dresden ist eh nicht so geil und die Bahn war da nicht gerade in Höchstform. Die Shows selber und das Ensemble waren aber toll. Ich liebe es, auch mal andere Dinge zu machen als klassisches Fernsehen.Satire darf erstmal alles, sollte es aber mit dem nötigen Fingerspitzengefühl tun. Gerade jetzt brauchen wir Sendungen, die die aktuellen schrecklichen Themen satirisch aufbereiten. Das hat auch eine heilende Wirkung.