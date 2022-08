«Sterling Affairs» bekommen es mit Cleopatra Coleman zu tun

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die man aus «The Last Man on Earth» kennt, hat einen neuen Job.

Cleopatra Coleman hat sichvon FX angeschlossen. Die in Australien geborene Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Erica an der Seite von Will Forte in der FOX-Sitcom «The Last Man on Earth» bekannt wurde, wird die Geliebte von Donald Sterling, dem Besitzer der Los Angeles Clippers, V. Stiviano, in der kommenden Serie darstellen.Die von Gina Welch geschriebene und auf dem gleichnamigen „ESPN 30 for 30“-Podcast basierende und von Ramona Shelburne moderierte Serie «The Sterling Affairs» erzählt die wahren Ereignisse rund um den Aufstieg und Fall des Clippers-Erbes. Mit Geschichten hinter den Kulissen verfolgt die Serie die Bemühungen von Doc Rivers und den Los Angeles Clippers, eine der historisch schlechtesten Mannschaften im Sport zu einer Meisterschaft zu führen, während der drohende Untergang des Besitzers des Teams, Donald Sterling, dessen notorisch rassistisches Verhalten inmitten des Machtkampfes zwischen seiner über 60 Jahre alten Frau Shelly Sterling und seiner Geliebten V. Stiviano ans Licht gebracht wird.«The Sterling Affairs» wird von Welch, Nina Jacobson, Shelburne, Zanne Devine, sowie Brad Simpson («American Crime Story», «Pose») und Nellie Reed von Color Force produziert. Kevin Bray wird beim ersten Block Regie führen und als ausführender Produzent für diese Episoden fungieren. Rembert Browne wird als Produzent fungieren. FX Productions wird produzieren.