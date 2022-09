Die Wanderung in Bayern

Soap-Check

Alexandra und Christoph unternehmen einen Ausflug ins Grüne, doch dieser entpuppt sich zu einem Problem.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Christoph überrascht Alexandra mit einer Wanderung, bei der die beiden die Zeit vergessen und gezwungen sind, die Nacht auf einer Almhütte zu verbringen. Als sich Christoph für sein Verhalten und den Schmerz, den er Alexandra zugefügt hat, entschuldigt, beschließen sie, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Bis Christoph Alexandra bei einem verdächtigen Telefonat überrascht. Trotz erster Schwierigkeiten gelingt es Henning, die Winzerin Nina mit einer Führung durch den Weinkeller milde zu stimmen und die beiden verbringen einen schönen Abend. Doch Nina hat ein Problem: Wenn sie Alkohol trinkt, neigt sie zum Schlafwandeln. So findet Henning Nina am nächsten Morgen schlafend in der Wäschekammer. Nach dem Kuss mit Leon weiß Josie nicht, wie sie die Situation einordnen soll und stellt sich die Frage, ob sie gerade einfach nur Trost sucht oder Leon wirklich mag. Während Erik über Leons Fürsorge positiv überrascht ist, hofft dieser, dass Josie nicht denkt, er habe ihren emotionalen Ausnahmezustand ausgenutzt. Während Max versucht, ein vierblättriges Kleeblatt zu fälschen, will Vanessa den Sonnbichlers das Missgeschick beichten. Doch bevor Vanessa die Wahrheit sagen kann, überrascht Hildegard die beiden mit einem ganz besonderen Geschenk.Sarah befürchtet, dass Jenny nur ihretwegen das Studium aufgibt und nach Lansing kommt. Ein Test soll die Wahrheit auf den Tisch bringen. Dieser wird die gesamte Situation verändern. Als Margot sich verärgert einen Tag im Kiosk freinimmt, kommt Gerstl in Zeitnot, weil er Amtsstube und Kiosk gleichzeitig managen muss. Bekommt er den Spagat hin? Der Tag der Prüfung ist da und Gregors Nerven liegen blank. Schafft er trotz aller Hürden den Abschluss zum Ausbilder?Als Paco klar wird, was in der Hütte wirklich passiert ist, ist er zutiefst bestürzt. Er will David entlasten, doch Britta hat andere Ideen. Lulu versucht mit allen Mitteln Benedikts Geschäftspartner von Corinnas Hotel zu überzeugen. Da hilft nur noch echte weigelsche Tradition. Ringo und Easy wollen Cecilia davon überzeugen ihr Baby zu dritt aufzuziehen. Sie starten einen Probelauf, der das Elternsein hautnah simulieren soll.Während die Freunde alles daransetzen, dass die Hochzeit von Imani und Deniz stattfinden kann, erfährt Deniz etwas, das alles verändert. Gemeinsam mit Yannick versucht Henning, sich von den Eheringen zu befreien. Wird es ihnen rechtzeitig gelingen? Justus' Vertrauen in seine Sicherheits-Chefin wird auf die Probe gestellt. Und ausgerechnet jetzt lauert Giese Justus auf.Katrin ist geschockt von Michis Offenbarung und stellt Tobias zur Rede. Doch sie hofft vergebens, dass er sich ihr öffnet und trifft schlussendlich eine harte Entscheidung. Gerner wird überrascht, als sein Notar sein Testament eröffnen will, da man ihn noch für tot hält. Da Gerner das klären muss, bittet er Sunny in einen Kundentermin, den sie mit Bravour meistert. Gerner ist überzeugter denn je, was einen Punkt seines Testaments betrifft.Meike hat immer noch keine Ahnung, warum Tess sie offenbar nicht leiden kann und sie für die falsche Frau für ihren Bruder George hält. Sie versucht aber, cool zu bleiben und die Abneigung nicht weiter zu schüren. Deshalb hat Meike auch George erst einmal nichts davon erzählt. Als er sie darum bittet, Tess mit ins Hostel zu nehmen, damit sie dort aushilfsweise arbeitet, ist Meike zunächst gar nicht begeistert – Tess auch nicht. Sie hat nicht wirklich Bock und macht Meike das Leben schwer. Die versucht jedoch weiterhin, sich nicht provozieren zu lassen. Erst als sie Tess mit einem Gast kiffend in einem der Zimmer vorfindet, gerät ihre Geduld allmählich ins Bröckeln.Leif muss sich vor seinen Freunden rechtfertigen. Er hat Leni noch nicht im Krankenhaus besucht, nachdem sie fast ertrunken wäre. Während Leni zutiefst verwirrt ist, weil Leif sich so distanziert verhält, redet Schmidti seinem Kumpel ins Gewissen. Leif muss jetzt für Leni da sein! Tatsächlich ringt er sich dann doch dazu durch, sie zu besuchen. Allerdings wird Leif Zeuge, wie Leni sich emotional bei Dean für ihre Rettung bedankt. Leif ist von Minderwertigkeitskomplexen zerfressen und glaubt, ihr niemals gerecht werden zu können. Er redet sich ein, Leni nicht verdient zu haben und trennt sich von ihr – obwohl das seinen Gefühlen absolut widerspricht.