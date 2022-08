Joko & Klaas feiern 10 Jahre «Duell um die Welt»

TV-News

In einer abendfüllenden Sendung blicken die beiden auf ihre spektakulärsten Reisen zurück. ProSieben zeigt zudem auch nach dem Auftakt-Spiel weitere NFL-Partien am Sonntagabend.

Am 21. Juli 2012 standen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf noch bei ZDFneo unter Vertrag und produzierten gemeinsam ihre Show «neoParadise». Die war auch der Tag, an dem sie sich zum ersten Mal um den Globus schickten, um sich einzu liefern. Etwas mehr als ein halbes Jahr später folgte der Exklusiv-Wechsel zu ProSieben , aus «neoParadise» wurde «Circus HalliGalli» und aus «Duell um die Welt» eine Erfolgsgeschichte. Weiter Duelle folgten, mittlerweile schicken Heufer-Umlauf und Winterscheidt andere Promis um die Welt und lassen sie absurde Aufgaben erfüllen.Leicht verspätet feiert man bei ProSieben dieses Jubiläum. Am 10. September ist für 20:15 Uhr die über vierstündige Sendungangesetzt schließlich gibt es einige Erinnerungen, in denen sich schwelgen lässt. Skifahren auf dem Vulkan Ätna, im selbstgebauten U-Boot in China auf Tauchstation gehen oder Kniffel spiele gegen Kannibalen – die Fantasie bei der Aufgabenstellung scheint bis heute grenzenlos. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Micky Beisenherz in einer der vergangenen Ausgaben ein Stück seiner selbst essen sollte.Tags darauf setzt ProSieben auf eine gänzlich andere Programmfarbe, denn nachdem man bereits in der Nacht auf Freitag, den 9. September, das Eröffnungsspiel der neuen NFL-Saison zeigt, wird man auch am Sonntag, den 11. September, ab 18:30 Uhr auf American Football setzen. Zunächst gibt es das traditionell vor dem Live-Spiel gesendete Magazin, ehe um 19:00 Uhr und 22:20 Uhr weitere Partien übertragen werden. Aktuell ist aber noch nicht bekannt, welche Mannschaft zu sehen sein werden. Den Auftakt bestreiten die Buffalo Bills und Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams.