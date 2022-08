ITV startet im November seinen Streamingdienst

England

Der Konkurrent der BBC hat für ITVX ein Startdatum ausgewählt.

ITVX, die kommende Streaming-Plattform des britischen Fernsehsenders ITV, wird im November an den Start gehen. Kevin Lygo, ITV-Geschäftsführer für Medien und Unterhaltung, bestätigte den Starttermin während einer Podiumsdiskussion auf dem Edinburgh TV Festival am Mittwochnachmittag.Es wird die derzeitige ITV-Streaming-Plattform ITV Hub ersetzen. "Die Inhalte, die eigens dafür in Auftrag gegeben und aus Amerika eingekauft werden“, würden "ausgefallener" sein und als Ergänzung zum traditionellen linearen Kanal gesehen werden, so Lygo.Er versprach Hunderttausende von Stunden an Akquisitionen, einschließlich Filmen, dank "großer Deals mit Filmstudios", die der Sender abgeschlossen hat. Er sagte auch, dass es regelmäßig ein neues Programmereignis geben wird, das exklusiv auf den Dienst übertragen wird". Neben Nachrichten, Unterhaltung, Filmen und Comedy wird es auch Serien-Sammelboxen und andere Sendungen geben. "Ich denke, dass wir auf diese Weise das Programm besser nutzen können", sagte er über den Plan, Sendungen auf ITVX Monate vor ihrer Ausstrahlung auf dem linearen Kanal zu zeigen.