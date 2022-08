Keine Überraschung: Peacock soll aufgewertet werden

US-Fernsehen

Ab September landen NBC-Serien am nächsten Tag beim hauseigenen Streaming-Dienst.

Fans der aktuellen NBC-Serien werden diese ab nächstem Monat nicht mehr auf Hulu finden, sondern müssen zu Peacock von NBCUniversal wandern. NBCU kündigte an, dass Peacock Premium ab dem 19. September das Streaming-Zentrum für den Zugang zu den aktuellen Staffeln der NBC-Serien am Tag nach der Ausstrahlung auf dem Sender sein wird. Der Medienkonzern hatte sich Anfang des Jahres die Next-Day-Rechte für NBC-Serien von dem von Disney kontrollierten Hulu, an dem NBCU noch immer zu einem Drittel beteiligt ist, zurückgeholt.Zu den NBC-Serien, die künftig exklusiv bei Peacock zu sehen sein werden, gehören Serien wie Dick Wolfs «Law & Order»-Tripel («Law & Order», «Special Victims Unit» und «Organized Crime») und das Chicago-Franchise («Chicago Med», «Chicago Fire» und «Chicago P.D. »)., das Late-Night-Programm des Senders mit «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», «Late Night With Seth Meyers» und «Saturday Night Live», wiederkehrende Serien wie «La Brea», «New Amsterdam» und «Young Rock» sowie Wettbewerbssendungen wie «The Voice» und «America's Got Talent». Ebenfalls exklusiv bei Peacock zu sehen sind neue Serien, die in diesem Herbst auf NBC starten, darunter ein Reboot von «Quantum Leap» und «Lopez vs. Lopez».Trotz des Wechsels der Streaming-Rechte für die aktuellen Staffeln wird Hulu noch einige Jahre lang viele NBCU-Titel anbieten. Dazu gehören vergangene Staffeln von «Law & Order: SVU», «This Is Us», «The Mindy Project», «30 Rock», «Parenthood» und «Will & Grace». Darüber hinaus wird das gesamte Live-TV-Programm von NBCU – einschließlich NBC, E!, Bravo, USA und MSNBC – weiterhin für Hulu + Live TV-Abonnenten verfügbar sein.