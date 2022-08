Scott Caan wird wieder ermitteln

US-Fernsehen

Der ehemalige «Hawaii Five-0»-Polizist hat ein neues Zuhause gefunden.

Scott Caan hat für eine Hauptrolle in der Fox-Dramaserieunterschrieben. Caan gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serienstar Dania Ramirez in der Serie, die bereits im Mai von Fox zur Serienreife gebracht wurde.Die Show folgt den Beamten der Abteilung für vermisste Personen in Philadelphia (die Serie war ursprünglich in Los Angeles angesiedelt, hat sich aber nun nach Osten verlagert). Caan wird Devon spielen, der als furchtlos, intelligent und ruhig unter Stress beschrieben wird. Devon blühte in der Welt von Leben und Tod im kriegsgebeutelten Irak auf – bis ihn das Verschwinden seines elfjährigen Sohnes zurückholte. Sechs Jahre später, sein Sohn ist immer noch verschwunden, seine Ehe ist zerrüttet und sein Privatleben ist ein einziges Chaos, bittet ihn seine Ex Nikki (Ramirez), die Leiterin der Abteilung für vermisste Personen, um Hilfe bei der Suche nach einem jungen Entführungsopfer.Mit dieser Rolle kehrt Caan in die Welt der Polizeiserien zurück. Zuvor spielte er in der CBS-Neuauflage von «Hawaii Five-0» während der gesamten zehnjährigen Laufzeit der Serie mit, die 2020 eingestellt wurde. «Alert» stammt von Autor John Eisendrath, der auch als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Jamie Foxx und Datari Turner sind ebenfalls ausführende Produzenten. Sony Pictures Television und Fox Entertainment produzieren.