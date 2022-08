«Spiderwick Chronicles»: Christian Slater ist dabei

US-Fernsehen

Der Filmstar wird wieder einmal in eine Serienrolle schlüpfen. Dieses Mal für Disney+.

Christian Slater wird in der kommenden Disney+-Serienadaption voneinen Hauptbösewicht spielen. Die Serie wurde erstmals im Rahmen des Disney+-Day im November 2021 angekündigt. Basierend auf den Kinderbuch-Bestsellern von Tony DiTerlizzi und Holly Black folgt «The Spiderwick Chronicles» der Familie Grace – den Zwillingsbrüdern Jared und Simon, ihrer Schwester Mallory und ihrer Mutter Helen –, die in das Haus ihres Urgroßonkels einzieht und dort eine Feenwelt entdeckt, die parallel zu ihrer eigenen existiert.Slater wird die Rolle des Mulgarath spielen. Die Figur wird als großer Bösewicht beschrieben, der das tut, was alle Unholde tun – er frisst Menschen, ein unstillbares Verlangen zu verzehren. Mulgarath will die Geheimnisse, die in Arthur Spiderwicks Handbuch der natürlichen Welt enthalten sind, für einen ruchlosen Plan nutzen, um seinen Hunger zu stillen.Die neue Serie «Spiderwick Chronicles» kommt von Paramount Television Studios und 20th Television. Aron Eli Coleite wird als Showrunner fungieren, und Coleite, Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg und Julie Kane-Ritsch werden die Serie produzieren. Kat Coiro ist die Regisseurin der ersten beiden Episoden und wird auch als ausführende Produzentin fungieren.