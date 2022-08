Gastspiel in Berlin: ProSieben Maxx zeigt NHL-Champion

TV-News

Als Teil der NHL Global Series bestreiten ein paar wenige Teams im Vorfeld der NHL-Saison Testspiele in Europa. So trifft Anfang Oktober der deutsche Meister Eisbären Berlin auf das NHL-Team San Jose Sharks.

Neben der NFL, deren Übertragungen für den kleinen Sender ProSieben Maxx im Herbst und Winter regelmäßig hohe Marktanteile abwirft und hierzulande immer populärer werden, wollte sich der Spartensender mit der NHL ein weiteres Standbein im US-Sport aufbauen. Bislang geht den Sendungen am Sonntagabend aber noch die Euphorie ab. Nicht selten krebsten die Live-Übertragungen bei weniger als einem Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe herum. Dennoch hält ProSieben Maxx weiter an der NHL fest.Um auf die neue Saison aufmerksam zu machen, die am 7. Oktober mit der Partie der San Jose Sharks gegen die Nashville Predators in Prag, Tschechien eröffnet wird, zeigt Maxx wenige Tage zuvor ein Spiel der NHL Global Series. Diese ist Teil der Preseason, die im US-Sport als Vorbereitungsphase gespielt wird. Eines der Spiele findet am 4. Oktober auch in Berlin statt. An jenem Dienstag treffen um 19:20 Uhr die San Jose Sharks auf den deutschen Meister Eisbären Berlin, ProSieben Maxx überträgt das Spiel live und exklusiv.Mit von der Partie ist dann auch Nico Sturm, der in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche den Stanley Cup, den Titel in der besten Eishockey-Liga der Welt, gewann. Nach dem Triumph mit wechselte der Augsburger zur neuen Spielzeit zu den San Jose Sharks. Regelmäßige Eishockey-Übertragungen aus Übersee gibt es dann aber erst ab dem 19. Februar 2023, dann zeigt ProSieben Maxx jeden Sonntag ein NHL-Duell live.