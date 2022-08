Dania Ramirez geht zu «Alert»

US-Fernsehen

Das Network FOX bereit eine Serie vor, die sich um vermisste Personen dreht.

Kommt es zu einem ähnlichen Drama wie «Without a Trace»? FOX hat Dania Ramirez überzeugen können, dass sie die Hauptrolle in der Serieübernimmt. Die Serie wurde im Mai im Rahmen der Upfronts-Präsentation von Fox bei den Werbekunden zur Serie bestellt.Ramirez wird die Rolle der Nikki spielen, einer bodenständigen Frau, deren Leben vor sechs Jahren durch das Verschwinden ihres elfjährigen Sohnes aus den Fugen geriet. Sie fand ihre Berufung als Leiterin der Abteilung für vermisste Personen. Ihr Eifer und ihre persönliche Verbundenheit mit den Opfern und ihren Familien fließen in jeden einzelnen Fall ein, und sie hilft anderen, ihre Angehörigen zu finden, selbst wenn sie ihren eigenen nicht finden konnte.Ramirez spielt derzeit die Hauptrolle in der Netflix-Serie «Sweet Tooth», die gerade ihre zweite Staffel vorbereitet. «Alert» stammt von Autor John Eisendrath, der auch als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Jamie Foxx und Datari Turner sind ebenfalls ausführende Produzenten. Sony Pictures Television und Fox Entertainment produzieren.