Disney+ entwickelt King-Kong-Serie

US-Fernsehen

Das Projekt befindet sich allerdings erst in einer frühen Entwicklungsphase.

Eine Live-Action-Serie über den Ursprung von King Kong befindet sich bei Disney+ in der frühen Entwicklungsphase. Die Serie soll ein fortlaufendes Drama sein, das Kongs Ursprünge und die Geheimnisse seiner Heimat, der Totenkopfinsel, erforscht. Die Serie würde auf dem Originalvon Merian C. Cooper sowie auf neuen Romanen des Künstlers Joe DeVito basieren, die in Zusammenarbeit mit Coopers Nachlass produziert werden.Stephany Folsom, die kürzlich die Amazon-Serie «Paper Girls» für das Fernsehen entwickelt hat, wird die King-Kong-Serie schreiben und produzieren. James Wan, Michael Clear und Rob Hackett werden außerdem im Auftrag von Atomic Monster zusammen mit Dannie Festa für World Builder Entertainment die Produktion übernehmen. Disney Branded Television wird produzieren.Dies ist bereits die zweite Live-Action-Serie über kultige Filmmonster, die bei einem Streamingdienst angesiedelt ist. Apple bereitet derzeit eine Serie über Godzilla und die Titanen vor, in der Kurt Russell und sein Sohn Wyatt Russell die Hauptrollen spielen sollen. Diese Serie ist mit den Monsterverse-Filmen verbunden, während die King-Kong-Disney+-Serie eine eigenständige Einheit ist.