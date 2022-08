Paul Rudd geht zu «Only Murders in the Building»

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel hatte der Schauspieler einen kurzen Auftritt, bei der neuen Runde ist er wieder dabei.

Paul Rudd hat sich der Besetzung vonangeschlossen. Der Schauspieler wird in der dritten Staffel der Serie mitspielen, nachdem er im Finale von Staffel zwei, "Ich weiß, wer es war", einen Cameo-Auftritt als Broadway-Star Ben Glenroy hatte. Es ist nicht bekannt, ob Rudd in einer regulären, wiederkehrenden oder Gast-Rolle auftreten wird."Paul Rudd, der am Ende von Staffel zwei als Ben Glenroy einen vielversprechenden Einstieg in die Welt unserer Serie hatte, ist jemand, über den wir eindeutig mehr wissen und den wir in der kommenden Staffel drei sehen wollen – denn er ist eine klare Quelle für viele kommende Fragen und, wie immer bei unserer Serie, viele Wendungen, die noch kommen werden", sagte Serien-Co-Schöpfer John Hoffman in einem Statement dem US-Blatt ‚Variety‘.«Only Murders in the Building» folgt Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez), drei ungleichen Freunden, die im selben Gebäude in New York City leben und sich über ihre Liebe zu wahren Verbrechen zusammenschließen, als sie sich inmitten eines echten Mordfalls wiederfinden und einen eigenen Podcast starten. In Staffel zwei versuchen sie, den Mörder der Arconia-Vorstandsvorsitzenden Bunny Folger (Jayne Houdyshell) zu entlarven.