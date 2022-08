«Parasyte: The Grey» startet bei Netflix

International

«Train to Busan»-Regisseur Yeon Sang-ho wird bei einer koreanischen Live-Action-Serienadaption des japanischen Manga-HitsRegie führen". Netflix ist der weltweite Exklusivvertrieb. Die koreanischen Stars Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan und Lee Jung-hyun wurden als Hauptdarsteller bestätigt. Die Serie wird im Auftrag von Netflix von Climax Studio und Wow Point produziert.Die Geschichte handelt von unbekannten parasitären Lebensformen, die von menschlichen Wirten leben und danach streben, ihre Macht auszubauen. Als sie beginnen, die Gesellschaft zu stören, führt eine Gruppe von Menschen Krieg gegen das aufkommende Böse.Die Serie basiert auf einer erfolgreichen Manga-Serie von Iwaaki Hitoshi über invasive Lebensformen, die sich menschlicher Körper bemächtigen und diese kontrollieren. Die Serie wurde von 1988 bis 1995 von der Firma Kodansha in den Zeitschriften Morning Open Zkan und Monthly Afternoon veröffentlicht und verkaufte sich über 25 Millionen Mal in mehr als 20 Ländern und Regionen."Yeon hat ein eigenes Universum geschaffen, das von seiner ungehemmten und beeindruckenden Fantasie geprägt ist. Angesichts seines scharfen Blicks auf die menschliche Natur, wenn Menschen mit einer chaotischen Weltordnung konfrontiert sind, sind viele neugierig, wie er die in Parasyte dargestellte Welt mit koreanischem Twist übersetzen wird", so Netflix in einer vorbereiteten Erklärung.