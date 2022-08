«Wer wird Millionär?» mit einfachem Sieg am Montagabend

Quotennews

Während Sat.1 und ProSieben am Montag mit einigen Quotenproblemen zu kämpfen hatten, lief es für Günther Jauch dagegen wie üblich: hohe Reichweite, gute Quoten.

Drei «Grey’s Anatomy»-Folgen krebsten bei ProSieben bei teils weniger als einer halben Million Zuschauer und nur um die fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe herum. Auch Julia Leischiks neues Sat.1-Format «Das Haus am Meer» hatte mit 5,6 Prozent bei den Umworbenen kein leichtes Spiel. Immerhin schaffte man den Sprung über die Millionen-Marke beim Gesamtpublikum. Mit der schwachen Konkurrenz hatte RTL mit dem Quiz-Klassikerleichtes Spiel.Die Reichweite lag mit 3,51 Millionen Zuschauern auf einem gewohnt hohen Niveau, der Marktanteil belief sich auf sehr starke 14,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe schaffte man den Sprung auf 14,0 Prozent. Die zweistündige Sendung mit Günther Jauch lockte 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährige an – kein anderes Format holte am Montagabend mehr junge Zuschauer.Im Anschluss blieben auchundzweistellig. Die Sehbeteiligung in der Zielgruppe sank allerdings auf 10,3 und 10,2 Prozent. Ab 22:15 Uhr verfolgten die Nachrichten-Sendung 2,13 Millionen Menschen, 20 Minuten später markierte das RTL-Magazin ein 1,41-millionenköpfiges Publikum.