«House of the Dragon»-Premiere erreicht 9,99 Millionen

US-Quoten

Die Premiere am Sonntag gehörte zu den erfolgreichsten Serienstarts von HBO.

Laut Warner Bros. Discovery erreichtenach der Premiere mit einer Folge am Sonntag 9,99 Millionen Zuschauer auf HBO und HBO Max . Diese Zuschauerzahl beinhaltet sowohl die lineare Ausstrahlung als auch die HBO-Max-Streams während der Premierennacht.HBO sagt, dass «House of the Dragon» die größte Zuschauerzahl in der Geschichte des Pay-TV-Senders erreicht hat, einschließlich der Inhalte, die vor der Streaming-Ära ausgestrahlt wurden, sowie der HBO-Serien, die seitdem auf den nicht mehr existierenden digitalen Plattformen HBO Now und HBO Go sowie deren Nachfolger HBO Max ausgestrahlt worden sind."Es war wunderbar zu sehen, wie Millionen von «Game of Thrones»-Fans gestern Abend mit uns nach Westeros zurückgekehrt sind", sagte Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO und HBO Max . «House of the Dragon» hat eine unglaublich talentierte Besetzung und Crew, die ihr Herz und ihre Seele in die Produktion gesteckt haben, und wir sind begeistert von der positiven Reaktion der Zuschauer. Wir freuen uns darauf, mit den Zuschauern zu teilen, was George, Ryan und Miguel in dieser Staffel noch für sie bereithalten."