«Yellowackets»-Schöpfer unterschreiben bei Showtime

US-Fernsehen

Ashley Lyle und Bart Nickerson haben neue Verträge bei dem Pay-TV-Unternehmen erhalten.

Ashley Lyle und Bart Nickerson, die Macher der Erfolgsserie, haben einen Gesamtvertrag mit Showtime unterzeichnet. Lyle und Nickerson sind nicht nur die Schöpfer von «Yellowjackets», sondern auch ausführende Produzenten und Co-Showrunner der Showtime-Serie, wobei Jonathan Lisco ebenfalls als ausführender Produzent und Co-Showrunner fungiert."Ashley und Bart sind nicht nur großartige Autoren, sondern auch äußerst originelle Denker und Schöpfer", sagte Gary Levine, Co-Präsident der Unterhaltungssparte von Showtime. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit ihnen campen gehen möchte, aber ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten, und ich bin begeistert, dass sie noch viele Jahre bei Showtime arbeiten werden.""Wir sind unendlich dankbar für die Partnerschaft, die Unterstützung und die Vision von Showtime während dieses gesamten Prozesses", so Lyle und Nickerson. "David Nevins, Gary Levine, Jana Winograde, Amy Israel, Dave Binegar und das gesamte Team haben an das Potenzial von «Yellowjackets» geglaubt und uns von Anfang an beharrlich unterstützt. Wir könnten uns keinen besseren Ort vorstellen, an dem wir gelandet wären (Wortspiel beabsichtigt) und sind begeistert, diese Reise mit ihnen fortzusetzen. Buzz, buzz, buzz."