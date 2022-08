«SNL»: Produzentin verlässt die Show

US-Fernsehen

Lindsay Shookus hat überraschend die Herstellungsleitung der Show verlassen.

Jeden August gibt es in der Regel Neuigkeiten über Veränderungen in der Besetzung von. Diesen Monat gibt es stattdessen eine Entwicklung, die eine der prominentesten Personen hinter den Kulissen der NBC-Show betrifft.Lindsay Shookus, eine der Top-Produzentinnen von «SNL»׏, die eine wichtige Rolle bei der Buchung von Gästen und dem Umgang mit Problemen der Gäste gespielt hat, verlässt die Sendung. In einem Posting auf Instagram gab Shookus am Freitag ihre Absicht bekannt, die Sendung zu verlassen."Nach 20 Staffeln bei «Saturday Night Live» (und 415 Live-Shows – ich habe mitgezählt!) habe ich beschlossen, das wilde Late-Night-Leben aufzugeben und die Show zu verlassen", schrieb sie in ihrem Post. "Als ich 2002 anfing, war ich ein Baby aus Buffalo, N.Y., das nichts über das Geschäft wusste, außer, dass ich unbedingt irgendwie dazugehören wollte. Ich habe meinen Platz bei «SNL» gefunden und die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, die unglaublichsten Freundschaften und Erinnerungen mit einigen wirklich brillanten und talentierten Menschen zu entwickeln.“