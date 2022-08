Julianna Margulies kehrt zu «Morning Show» zurück

US-Fernsehen

Die sehr gefragte Schauspielerin wird weiterhin bei der Apple-Serie zu sehen sein.

Julianna Margulies – die eine Moderatorin bei UBA, ein Love-Interest für Bradley (Reese Witherspoon) und die ehemalige Rivalin von Alex (Jennifer Aniston) spielt – wird für die dritte Staffel vonzurückkehren. Die Apple TV+-Serie befindet sich derzeit in der Produktion und gab kürzlich bekannt, dass Jon Hamm (in der Rolle des Unternehmensräubers Paul Marks) zur Besetzung der dritten Staffel gehört.Margulies' Charakter Laura Peterson hinterließ in der zweiten Staffel der Serie einen bleibenden Eindruck, als sie mit Bradley zusammenkam, bevor sie gemeinsam die «The Morning Show» moderierten. Laut Apple wird sie in einer wiederkehrenden Hauptrolle zurückkehren, ähnlich wie in Staffel zwei.Die zweite Runde spielt vor und dann während der panischen Anfangszeit der Coronavirus-Pandemie. Als Alex zu «The Morning Show» zurückkehrte, nachdem Bradley ihren Bruder in die Reha bringen musste, mussten sie und Laura ihre frühere Fehde aus der Zeit vor der Serie beiseite legen und das Händewaschen live im Fernsehen demonstrieren. Am Ende der Folge konnten Alex und Laura eine Entspannung erreichen, als Laura Alex verzieh, dass sie sie als Freundin geoutet und dann im Stich gelassen hatte (ebenfalls aus der Zeit vor der Serie).