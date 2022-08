«Ohne Limit»: Daniel Hartwich moderiert neues RTL-Quiz

TV-News

Daniel Hartwich moderiert im Winter zwei Ausgaben, in denen die Teilnehmer grenzenlos viel Geld gewinnen können.

Obwohl Daniel Hartwich seine Moderation des RTL-Highlights «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» an Jan Köppen abgegeben hat, wird seine Arbeit für den Kölner Sender nicht weniger. Wie RTL am Montagmorgen bekannt gab, wird Hartwich neuer Moderator des Quizformats, das auf dem britischen Format «Limitless Win» basiert. Anfang September werden zunächst zwei Folgen in den MMC-Studios Köln für die Primetime produziert, die Produktion verantwortet die Banijay-Tochter Endemol Shine Germany. Die Ausstrahlung ist für den Winter vorgesehen.In der neuen Quizshow bekommen Kandidatenpaare die Chance, ihr Leben für immer zu verändern. Denn in dieser Gameshow endet die Gewinnleiter niemals – wenn die Antworten richtig sind. Die richtige Antwort auf jede Frage ist immer eine Zahl. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen, ohne sie zu überschreiten. Dann ist das Spiel verloren. Je näher die Kandidaten der richtigen Antwort kommen, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld.«Ohne Limit» markiert die erste internationale Adaption des britischen Originals, das von Hello Dolly mitentwickelt und von Mitre Studios und Hello Dolly co-produziert wurde. Hierzulande verantworten Nils Trümpener und Sean Badem die Produktion unter der Gesamtleitung von Malte Kruber (Head of Producers Show) und Markus Küttner (Unterhaltungschef). In Großbritannien wird die Show vom Duo Ant & Dec moderiert. Im Schnitt sahen die erste Staffel 4,7 Millionen Briten, was die Sendung bislang zur erfolgreichsten Spielshow des Jahres macht. Eine zweite Runde ist bereits bestellt. Die internationalen Rechte für das Format liegen bei Banijay.