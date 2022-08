Neil Gaiman glaubt, «Sandman» ist nicht erfolgreich genug

Vermischtes

Die Serie ist schon ein paar Tage auf dem Markt, aber eine Fortsetzung wurde nicht unterzeichnet.

, Netflix' Serien-Adaption von Neil Gaimans umfangreicher Comicserie, nähert sich seiner dritten Woche an der Spitze der globalen Top-10-Liste von Netflix . Die Serie hat über 127,5 Millionen Zuschauerstunden erreicht, aber Gaiman glaubt, dass das für Netflix möglicherweise nicht ausreiche, um die Serie für eine zweite Staffel zu verlängern.Bei Twitter antwortete Gaiman auf einige Fragen am Wochenende und erklärte dabei, warum die Fans nicht davon ausgehen sollten, dass die große Popularität der Serie zu einer zweiten Staffel führen wird. "Weil «Sandman» eine wirklich teure Serie ist", twitterte Gaiman und antwortete damit auf die Frage eines Kommentators, warum "Staffel 2 überhaupt eine Frage ist".Gaiman weiter: "Und damit Netflix das Geld freigibt, damit wir eine weitere Staffel machen können, müssen wir unglaublich gut abschneiden. Also ja, wir waren in den letzten zwei Wochen die beste Serie der Welt. Aber das ist vielleicht noch nicht genug."