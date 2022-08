«Lauchhammer»: Krimi-Serie erst bei arte, dann im Ersten

TV-News

Alle sechs Folgen werden sowohl bei arte als auch im Ersten ausgestrahlt. Online stehen sie jeweils ab Anfang September in den jeweiligen Mediatheken auf Abruf bereit.

Im vergangenen Jahr produzierten der MDR rbb , ARD Degeto und arte gemeinsam mit der Produktionsfirma Moovie die Krimi-Serie, bei der Misel Maticevic und Odine Johne die Hauptrollen übernehmen. Nun hat die „High-End-Serie“ ihren Sendetermin gefunden – oder besser gesagt: Termine. Denn der Kultursender arte zeigt die sechs Folgen am 8. und 15. September jeweils im Dreierpack. Bereits zuvor sind alle Folgen ab dem 1. September online first in der arte-Mediathek verfügbar, dort sind die Folgen bis 14. Dezember abrufbar. Und auch der Sendetermin im Ersten ist bekannt. Während die Folgen vom 2. September bis 23. Dezember 2022 in der ARD Mediathek streambar sind, laufen die Episoden im linearen Fernsehen am 28. September, 5. und 12. Oktober ab 20:15 Uhr im Ersten – jeweils als Doppelfolge.Maticevic verkörpert in «Lauchhammer» Maik Briegand, der seiner Heimat inmitten der Niederlausitz den Rücken gekehrt hatte, wo vor der Wende seine Polizeilaufbahn begann. Doch der LKA-Ermittler kommt für die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mädchen zurück – und ist wieder konfrontiert mit den Kollegen seines ehemaligen Reviers, der gescheiterten Ehe, seiner Familie und seiner Vergangenheit. Die Kommissarin Annalena Gottknecht (Johne) will sich nicht in Briegands alte Abhängigkeiten hineinziehen lassen. Doch je mehr sich die energische Ermittlerin den Menschen vor Ort und der spröden Schönheit der Lausitz öffnet, desto größer wird ihr Verständnis für ihren Kollegen.Im Anschluss an die Regie-Arbeit von Till Franzen zeigt arte derweil am 8. September nach den ersten drei Folgen ab 22:35 Uhr die Dokumentationvon Magdalena Gwozdz-Pallokat und Nils Werner.